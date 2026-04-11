Dopo tre giorni dal brutto ko interno in Europa League contro l’Aston Villa, il Bologna torna in campo in Serie A per la gara contro il Lecce. In Serie A i rossoblù sono reduci dalla vittoria di Cremona, e si fanno arbitri della corsa salvezza ospitando anche la formazione di Di Francesco, che viaggia a braccetto coi lombardi.

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna e Lecce.

Bologna-Lecce: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 32^ giornata;

Partita: Bologna-Lecce;

Data: domenica 12 aprile 2026 ;

; Orario: 18:00;

Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna ;

; Canale TV: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio;

Piattaforma streaming: DAZN, SkyGo e NowTV.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumí, Miranda; Moro, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi. Allenatore: Vincenzo Italiano.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A che punto siamo?

Il Bologna cerca riscatto in campionato dopo il ko interno contro l’Aston Villa e, al Dall’Ara, attende il Lecce. La squadra di Vincenzo Italiano cerca continuità dopo il successo dello Zini di Cremona contro i grigiorossi dell’ex tecnico del Lecce Marco Giampaolo.

Vincenzo Italiano e la sua squadra inseguono l’ottavo posto, obiettivo minimo della stagione per evitare i turni preliminari di Coppa Italia in estate. Devono dunque difendersi dalle inseguitrici, Sassuolo e Lazio su tutte, ma soprattutto devono riscattare l’Europa che li sta mandando vicinissimi all’eliminazione dopo l’1-3 contro gli inglesi.

Diverse le assenze nei rossoblù, così come nei salentini. Senza Ferguson che ha un rapporto speciale col Lecce, Italiano schiererà i titolari “di campionato” per tenere quanto più a riposo i giocatori che in Europa lo hanno finora trascinato. Nessun riposo invece per alcuni prescelti come Lucumí, Freuler e Castro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook