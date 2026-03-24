Bologna-Aston Villa: quando escono i biglietti? (Il Resto del Carlino)

A Bologna si attende ancora il via ufficiale alla vendita dei biglietti per la sfida d’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa, ma dall’altra parte della Manica i motori sono già accesi da giorni. Il doppio confronto, in programma il 9 aprile al Dall’Ara e il 16 aprile al Villa Park, è uno dei momenti più importanti della stagione rossoblù. Eppure, la prevendita per il primo atto sotto le Due Torri non è stata ancora lanciata.

In Inghilterra si gioca d’anticipo

A Birmingham i tifosi dei Villans si stanno assicurando un posto per la gara di ritorno, con modalità che premiano i sostenitori più fedeli. Una situazione che crea un curioso contrasto tra le due piazze. Mentre in Inghilterra la macchina organizzativa è già in azione, a Casteldebole si stanno ultimando i dettagli per aprire la vendita dei tagliandi.

Biglietti in vista di Bologna-Aston Villa: la situazione in casa rossoblù

L’attesa, però, si trasformerà in una vera e propria caccia al biglietto. Come già accaduto per il match contro la Roma, dovrebbe essere garantita una fase di prelazione per gli abbonati alla competizione, prima dell’eventuale apertura al pubblico generale. L’obiettivo è quello di riempire il Dall’Ara e spingersi verso un tutto esaurito che nella precedente sfida europea è stato soltanto sfiorato.

Rimane ancora da chiarire il tema legato al settore ospiti, sia per quanto riguarda la gara di Bologna sia per quella in Inghilterra. Nessuna comunicazione ufficiale, al momento, è arrivata sulle modalità di accesso per i tifosi rossoblù che vorranno seguire la squadra in trasferta.

Fonte: Il Resto del Carlino

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