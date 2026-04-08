Bologna-Aston Villa: la legge del Dall’Ara non contempla eccezioni

La sfida in scena domani al Dall’Ara, Bologna-Aston Villa, non contrappone solo due squadre, ma due strisce vincenti tra club italiani e inglesi apparentemente speculari e che, per una delle due, potrebbe interrompersi.

Difatti, l’Aston Villa non ha mai perso negli ultimi 4 scontri contro una squadra italiana; il Bologna, invece, è imbattuto in casa nei 4 precedenti in cui ha ospitato un club d’Oltremanica. La gara è dunque un’occasione ghiotta per perpetrare il filotto positivo rossoblù e troncare brutalmente quello dei Villans.

L’Aston Villa è invincibile per le italiane?

A guardar bene, il trend positivo degli inglesi contro squadre tricolore nelle coppe europee ha origini più recenti rispetto a quello del Bologna, risalendo al 1994.

Infatti quell’anno, nella gara di ritorno del primo turno di Coppa Uefa, il Villa batte 1-0 l’Inter di Ottavio Bianchi; balzando poi alla League Phase della scorsa edizione di Champions League, annoveriamo lo 0-0 contro la Juventus di Thiago Motta e la vittoria 2-0 proprio sul Bologna.

Nella fase campionato della corrente Europa League, infine, ha sconfitto nuovamente per 1-0, a Birmingham, il club del capoluogo emiliano.

Questa tendenza è quindi costruita anche sulle vittorie contro gli uomini di Vincenzo Italiano e ciò non può non essere, per i suoi uomini, uno stimolo ulteriore a ribaltare e vendicare le sconfitte patite.

L’inespugnabile Dall’Ara

L’imbattibilità del Bologna contro le inglesi in casa propria, invece, principia nel lontano 1967, quando nella Coppa delle Fiere sconfigge il West Bromwich agli ottavi (3-0) e il Leeds (1-0) ai quarti, club che pur lo eliminerà nella gara di ritorno.

Nel 1970 vince la Coppa di Lega Italo-Inglese, alla quale partecipavano le vincitrici della Coppa Italia e della Football League Cup, sconfiggendo 1-0 il Manchester City.

Infine, nel 2002, il Bologna batte per 1-0 il Fulham nella finale d’andata della Coppa Intertoto, anche se non riuscirà ugualmente a classificarsi per la Coppa Uefa.

Se nella stagione attuale il Dall’Ara non ha protetto i rossoblù da tutti i colpi nemici, nella storia è stato un fortino contro i club d’Oltremanica e, domani, insieme a una tifoseria e a una città intera, potrà e dovrà fare ancora la differenza.

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