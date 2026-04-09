Un sogno lungo 27 anni

Ventisette, lunghissimi, anni. Un lungo periodo, fatto di viavai di giocatori, allenatori ed anche qualche presidente. Un ricambio che, oltre che in campo, si è visto anche sugli spalti, con il tifo Rossoblù, addolcito anche dai risultati degli ultimi anni, che ha accolto sui seggiolini del Dall’Ara tanti giovanissimi tornati a tifare la squadra della propria città. Una città, Bologna, che oggi ospita l’Aston Villa e sogna in grande una nuova semifinale di Europa League.

Beppe-gol e la cavalcata dei ragazzi di Mazzone

Era il 2 marzo del ’99, un martedì alle 17:30. Giorno ed orario insoliti, confrontandoli con le abitudini dei nostri giorni. Eppure, non furono di certo orario e data a fermare la furia dei ragazzi di Mazzone, che in meno di un’ora di gioco stesero senza pietà il Lione di Lacombe.

Ruggente, in avvio, il mancino di Signori, che dopo solo 9 minuti di gara apre le danze grazie anche all’aiuto del palo. Una serata di gloria per l’asso bergamasco, che si ripete nel secondo tempo, sempre col sinistro, sempre alla destra di Coupet. Una serata magnifica che si conclude con un altro diagonale, poi decisivo se si considera il 2-0 del ritorno, di Binotto, che incastra il risultato finale sul 3-0.

Bologna-Aston Villa: clima disteso a Casteldebole

E 27 anni dopo è Italiano a voler regalare una nuova gioia europea ai tifosi Rossoblù. L’avversario, questa volta, è forse più proibitivo del Lione del ’99, ma non per questo la banda di Casteldebole sembra intenzionata a lasciarsi scoraggiare.

Come conferma Giovanni Poggi nell’edizione odierna de Il Resto del Carlino, infatti, a Casteldebole il clima è piuttosto disteso, con la rifinitura di ieri che ha dimostrato quanto tutti, mister in primis, siano pronti per la gara di questa sera. Anche perché, a differenza del campionato, in Europa League il Dall’Ara non ha mai visto una sconfitta, ed oggi prepara il vestito migliore per incitare i propri beniamini.

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