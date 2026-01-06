Bologna-Atalanta: I convocati di Vincenzo Italiano

Questo Bologna-Atalanta si giocherà sotto la neve? Sicuramente domani alle 18.45 sarà molto freddo, con temperature che si avvicineranno allo zero termico. Eppure sono già tanti, nonostante l’orario e l’inclemenza del tempo, i tifosi che riempiranno il nostro catino, per dare un supporto alla squadra, in deficit di risultati positivi.

Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per Bologna-Atalanta:

Portieri:

Franceschelli,

Pessina,

Ravaglia.

Forse una delle ultime partite di Chicco da titolarissimo, prima del rientro di Skorupski, che potrebbe essere già il 15 contro il Verona. Queste partite, comunque, sono state un’ottima vetrina per il ragazzo di Castelmaggiore.

Difensori:

Casale,

De Silvestri,

Heggem,

Holm,

Lucumi,

Lykogiannis,

Miranda,

Vitik,

Zortea.

Reparto finalmente al completo, con ampia possibilità di scelta da parte del Mister. E’ possibile che la linea difensiva si schieri con Zortea, Vitik, Heggem, Miranda.

Centrocampisti per Bologna-Atalanta:

Fabbian,

Ferguson,

Freuler,

Moro,

Pobega,

Sulemana.

Anche il centrocampo finalmente è al completo, con rientro di Freuler, a cui mancheranno i minuti per un’intera partita. Pobega e Moro saranno gli altri meccanismi del centrocampo, che daranno il cambio o si alterneranno allo svizzero. Possibile chace per Sulemana, contro la sua ex squadra, che fino a qui ha giocato pochi minuti e merita di dare un pizzico di riposo ai compagni di reparto.

Attaccanti:

Cambiaghi,

Castro,

Dallinga,

Dominguez,

Immobile,

Odgaard,

Orsolini,

Rowe.

L’unica assenza dei giocatori di movimento rimane solo Federico Bernardeschi, ma Italiano può di nuovo pescare alternative dal suo reparto avanzato. Ipotizziamo una linea sulla trequarti con Orsolini, Fabbian e Rowe, con Dallinga (o Immobile) prima punta. Difficile l’utilizzo di Odgaard, che domenica sera, a San Siro, lo abbiamo visto molto stanco e forse uno o due turni di riposo gli potranno fare bene.

