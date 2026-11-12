Bologna e Belgio: Theate ha riconquistato una, e ora ci prova con l’altra

Prima su, poi giù. E poi di nuovo su. Molto in breve, si potrebbe descrivere in questa maniera l’andamento delle prestazioni di Arthur Theate in quel di Bologna. Un Theate che all’inizio sembrava non essersene mai andato, per poi, però, infilare una serie di prestazioni non da lui. Nelle ultime due giornate, però, sembra esser salito di livello e tornato ad essere un fattore. Che questo lo aiuti a trovare spazio anche con il suo Belgio?

Bologna, un Theate formato “old style”

Non nell’aspetto, quanto nelle prestazioni. Si parla di Arthur Theate, che nelle ultime due giornate, tra interventi, gol e prestazioni a tutto tondo sembra essere tornato ai livelli che gli competono. Tornato, sì. Perché il difensore belga non ha vistto, a livello sportivo, momenti esaltanti nelle settimane precedenti: in un Bologna in crescita, è sembrato ogni tanto spaesato, commettendo degli errori non da lui.

E invece, contro Monza prima e Parma poi, rieccolo al centro dell’attenzione, ma dalla parte giusta della storia. Con i brianzoli è vero che causa un rigore, ma poi ribalta la situazione conquistandone uno a sua volta e risultando sul pezzo anche a livello difensivo. Con il Parma, invece, nessuna sbavatura e un gol che ai fini del risultato ha fatto tutta la differenza del mondo. Una crescita che si è vista, e che lo ha infarcito nuovamente di fiducia.

Troverà spazio anche con il Belgio?

È quello che si chiede Davide Centonze sull’edizione odierna dell’inserto del Corriere dello Sport – Stadio, e cioè Più Stadio. Si, perché il buon Arthur è partito per gli impegni con il Belgio, ma non vede il campo da qualche mese con la maglia della sua nazionale. Erano i sedicesimi del Mondiale americano contro il Senegal, l’ultima volta. Niente ottavi e quarti, nemmeno la Nations League della scorsa sosta. È rimasto a zero minuti con Van Bommel in sella Theate, e si augura che le ultime prestazioni in maglia Bologna possano essere un buon biglietto da visita per disputare quantomeno uno spezzone di gara tra oggi, contro la Turchia, o domenica contro proprio l’Italia dell’altro Rossoblù, Nicolò Cambiaghi.

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