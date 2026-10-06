Bologna, Berna e Dovbyk: a Lecce per svoltare

Mancano pochi giorni alla ripresa della Serie A e Raffaele Palladino si aspetta una disposta dai suoi giocatori dopo il pareggio amaro contro il Torino. Due in particolare sono sotto la lente d’ingrandimento dell’allenatore: Federico Bernardeschi e Artem Dovbyk.

L’ex Toronto ha sfruttato la sosta per recuperare la miglior condizione fisica possibile dopo il fastidio muscolare accusato contro i granata; l’ucraino, invece, sta attraversando un percorso di recupero molto più lungo e complesso dopo il grave infortunio della scorsa stagione. Adesso arriva il Lecce (match in programma domenica, 11 ottobre, alle 15:00 al Via del Mare) ed entrambi vogliono esserci.

Lecce-Bologna, l’occasione di Bernardeschi e Dovbyk

La gara di Lecce ci dirà se Bernardeschi si è lasciato definitivamente alle spalle il suo fastidio. Come riportato da Dario Cervellati nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, in questa settimana ha alternato lavoro di gruppo ad alcune sessioni individuali per riprendere il prima possibile la migliore forma fisica. Questi ultimi allenamenti saranno cruciali per Palladino: se Berna avrà recuperato, allora una maglia da titolare contro il Lecce non sarà così improbabile.

Discorso diverso per Dovbyk. Il suo percorso parte dalla scorsa stagione, con quel grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi. Il gol con il Sassuolo gli ha dato fiducia, ma il suo fisico ha bisogno di tempo. Anche lui, durante la sosta, non ha abbassato i giri del motore. Anzi. Vuole trovare finalmente la sua prima presenza da titolare con la maglia del Bologna. Solo il tempo ci dirà se la sosta sarà stata preziosa per entrambi.

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