Federico Bernardeschi si è preso il Bologna e si prepara a vivere un nuovo capitolo della propria esperienza in rossoblù. Il numero 10 sta attraversando un momento particolarmente positivo e, dopo le difficoltà incontrate nella passata stagione, è diventato uno dei punti di riferimento della squadra di Raffaele Palladino.

Domenica 22 novembre, inoltre, ritroverà l’Udinese, avversaria contro cui esattamente un anno fa aveva realizzato il suo primo gol con la maglia felsinea. Il ritorno in Serie A dopo le tre stagioni trascorse nella MLS non era stato immediatamente semplice per il fantasista di Carrara. Arrivato nell’estate 2025, Bernardeschi aveva dovuto ritrovare ritmo e condizione, senza riuscire inizialmente a esprimere tutto il proprio potenziale.

Bologna, Bernardeschi protagonista con Palladino

Adesso, a dodici mesi di distanza, la situazione è decisamente cambiata. L’arrivo di Palladino sulla panchina rossoblù ha restituito centralità al numero 10, che ha trovato spazio e continuità nel nuovo sistema di gioco. Schierato prevalentemente sulla trequarti, Bernardeschi sta mettendo a disposizione della squadra qualità tecniche, esperienza e capacità di incidere negli ultimi metri.

Come riportano Marcello Giordano sul Resto del Carlino e Matteo Dalla Vite sulla Gazzetta dello Sport, i numeri confermano il momento positivo del fantasista. Nelle prime undici giornate di campionato ha già realizzato tre reti, andando a segno contro Torino, Cagliari e Monza. Un bottino che gli permette di condividere con Mbangula il primato di capocannoniere stagionale del Bologna. Considerando anche la passata annata, il suo bilancio complessivo in rossoblù è di dodici gol in cinquantasei presenze.

La crescita di Bernardeschi rappresenta anche una risorsa importante per le ambizioni del Bologna. La sua esperienza internazionale e la capacità di assumersi responsabilità nei momenti delicati possono rivelarsi decisive nel prosieguo della stagione.

Il futuro in rossoblù

Le prestazioni del carrarino hanno convinto la dirigenza a puntare ancora su di lui. Il contratto attualmente prevede una scadenza nel 2027, con un’opzione per un’ulteriore stagione, ma i dialoghi per prolungare il rapporto fino al 2029 sono sempre più concreti. Un segnale della fiducia che il club continua a riporre nel proprio numero 10.

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