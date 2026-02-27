Bologna-Brann (1-0), Rowe: «Siamo una squadra di grandi uomini»

Il Bologna strappa il pass per gli ottavi di finale di Europa League battendo il Brann nel doppio appuntamento dei playoff. Una prestazione del tutto convincete quella dei rossoblù, che conquistano il primato di squadra ad aver tentato più tiri in tutta la competizione ad oggi. Traguardo raggiunto anche grazie alla caparbia di uno tra quelli più in forma al momento: Jonathan Rowe. L’inglese non smette mai di sorprendere e ieri sera ha dimostrato ancora una volta di avere energia e idee da vendere. Ecco le sue parole al termine di Bologna-Brann.

Le dichiarazioni di Jonathan Rowe dopo Bologna-Brann (1-0)

«È stata una partita difficile» – dice Rowe – «tutte le partite sono difficili, quindi dobbiamo rimanere concentrati». Un solo obiettivo: quello di continuare a portare a casa vittorie e gioie per il popolo bolognese. «Vogliamo continuare a migliorare per continuare a vincere le partite».

Ai microfoni di Sky ci tiene anche a spendere due parole per i suoi compagni di squadra: «Il Bologna è una squadra di grandi uomini, proprio come persone e non solo come calciatori» – esordisce Rowe – «questo ti permette di tirarti su a vicenda quando qualcuno di noi è un po giù di morale, quindi è molto positivo avere un ambiente positivo attorno a noi». Parole bellissime, che dimostrano come la tempesta che si era abbattuta su Casteldebole si sia schiarita. Poi, la solita determinazione, marchio di fabbrica di Jonathan Rowe: «Dobbiamo continuare così e cercare di fare sempre più gol».

Ma come ha risposto alla fatidica domanda Roma o Fruburgo? «Contro il Friburgo è difficile, ma anche la Roma… vediamo, sono aperto a tutto. Intanto pensiamo a noi stessi». Oggi alle 13:00 il Bologna scoprirà il suo destino: chi affronterà in un doppio appuntamento il 12 e il 19 di marzo? Oggi a Nyon il verdetto: e voi, chi preferireste?

