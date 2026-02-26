Allarme Dall’Ara? Meno di 20mila i biglietti venduti per stasera

Ben lontano dai “suoi” numeri. È così che il Renato Dall’Ara di Bologna si prepara ad ospitare, questa sera alle 21, il ritorno dei playoff di Europa League tra i suoi Rossoblù ed i norvegesi del Brann. Il tutto, in un’atmosfera che, però, sembra essere lontana parente di quella delle grandi occasioni, che aveva dominato le notti europee di questa e della passata stagione.

Bologna-Brann: obiettivo quota 20mila

Una sera infrasettimanale e nessuna possibilità di abbonamento, ergo, tutto il pubblico pagante. Sono questi, nella maggioranza dei casi, i motivi della scarsa, se così si può definire, affluenza prevista per questa sera. Numeri che, al momento, si posizionano al di sotto dei 20mila biglietti, cifra obiettivo del club, e, soprattutto, ben lontani dalle medie casalinghe da 25-26mila spettatori.

Non tutto, però, è perduto, perchè la vendita per i biglietti è aperta ancora fino al fischio d’inizio del match. Disponibili, infatti, ancora alcuni posti in curva San Luca e gran parte dei distinti, mentre è esaurita ormai da giorni la curva Bulgarelli.

Le prossime tappe

Dopo il cruciale ritorno dei playoff il Bologna sarà impegnato lunedì sera a Pisa. Trasferta all’Arena Garibaldi che, però, non vedrà il pubblico Rossoblù, ancora impossibilitato ad andare in trasferta a seguito dei fatti di Como. Blocco che, però, dovrebbe terminare proprio con la partita di lunedì, dato che i tifosi emiliani dovrebbero poter tornare a seguire i propri beniamini già da metà marzo al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Fonte: Stefano Brunetti – Stadio

