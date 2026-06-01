Bologna, da Italiano a Tedesco: i retroscena

Ormai è arcinoto e, a meno di clamorosi intoppi, sarà Domenico Tedesco il nuovo allenatore del Bologna.

In attesa del comunicato ufficiale della società, emergono però dei retroscena sulle modalità e sulle tempistiche dell’avvicendamento del tecnico calabrese a Vincenzo Italiano.

48 ore fatidiche…o forse no

Infatti, assistendo da fuori al cambio allenatore del Bologna, parrebbe che a Casteldebole tutto sia avvenuto in poche ore: giovedì 28 maggio, congedato Italiano, ecco già pronto Tedesco.

Come riporta la Repubblica, la realtà però sarebbe differente e la vicenda avrebbe avuto, dietro le quinte, diversi snodi.

Come si divorzia in Paradiso?

Innanzitutto, l’incontro decisivo tra Italiano e la dirigenza rossoblù sarebbe avvenuto mercoledì, giornata nella quale Vincenzo avrebbe comunicato la sua decisione definitiva di non restare a Bologna.

Il motivo? Il tecnico, in scadenza di contratto e parzialmente in rotta con l’ambiente, avrebbe riconosciuto i presupposti per un’annata malaugurata come la terza a Firenze.

Volendo evitare questo epilogo, giovedì è stata la giornata dei dettagli e dei saluti, nulla più.

La scelta di Italiano, inoltre, avrebbe prescisso dai contatti col Napoli, intensificatisi in principio della scorsa settimana, ma poi naufragati.

L’allenatore, infatti, ha accettato anche il rischio di un anno sabbatico pur di non cedere a eventuali sirene estere.

Il rapporto tra Italiano e il Bologna, dunque, si è chiuso cordialmente: massima stima reciproca e nessun contenzioso per una buonuscita che, di fatto, non c’è stata.

Lungimiranza rossoblù

Il nome di Tedesco non è balenato in un giorno nella testa di Sartori, ma era già stato seguito e allertato da tempo.

Quando all’inizio della scorsa settimana i contatti tra De Laurentiis e Italiano sono diventati fitti, il Bologna ha intensificato anche i propri con Domenico Tedesco.

L’ex Fenerbahçe (ha ufficialmente rescisso il suo contratto ieri) è sempre stata la prima scelta qualora Italiano avesse salutato e, proprio per questo, il suo nome è rimasto sottotraccia.

Domenico, dal canto suo, si è fatto trovare prontissimo per questa opportunità, dimostrando nei colloqui con la dirigenza di aver studiato la squadra e di avere idee fresche su come lavorarci senza necessariamente stravolgerla dalle fondamenta.

Quella orchestrata dal Bologna, tra Italiano e Tedesco, è stata una transizione idilliaca, operata con lungimiranza e correttezza nel rispetto di tutte le parti in causa, ennesimo segnale che quella rossoblù è una realtà sana.

Anche se, nonostante l’avesse messo in conto, colui che fattualmente rimane a mani vuote potrebbe essere proprio Italiano, ovvero colui che questo meccanismo l’ha messo in moto.

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