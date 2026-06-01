Obiettivi di mercato contesi e…nuove ricerche: Bologna, le notizie del 1 giugno

Primo giorno di giugno e tante notizie di calciomercato in casa Bologna. Più di un obiettivo Rossoblù dall’estero è attenzionato anche da altre squadre in Serie A, e anche per questo Giovani Sartori è sempre alla ricerca della novità: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, lunedì 1 giugno 2026.

Quella che non è una notizia “classica”, perché non ci piace di certo unirla alle altre, in questo caso di certo meno importanti, è la scomparsa di Marios Oikonomou, per la quale tutta la redazione di 1000 Cuori Rossoblù si unisce al cordoglio della famiglia.

Anche la Fiorentina su Viery: rifiutata la prima offerta

Le notizie di giornata in casa Bologna riguardano principalmente il calciomercato. Si parte dalla difesa, dove un dei nomi caldi per i Rossoblù è da mesi Viery, giovane centrale del Gremio. Alla corsa per il brasiliano si è unita anche la Fiorentina, che sembra aver già avanzato una prima offerta, rifiutata però dal club di Porto Alegre.

Qui il link all’articolo completo su Viery e l’offerta della Fiorentina

Altra concorrenza in Serie A: al Como interessa Palacios

Non finiscono le corse multiple agli obiettivi del Bologna in Serie A. Cesar Palacios, nome sul taccuino dei Rossoblù già da qualche settimana, è entrato nelle mire del Como: i Lariani, nei discorsi per Nico Paz con i Blancos, avrebbero chiesto informazioni sul classe 2004 del Real Madrid Castilla.

Qui il link all’articolo completo su Palacios e l’interesse del Como

…e così Sartori vola in Belgio a cercare alternative

Se a tutti interessano gli obiettivi dei Rossoblù, gli uomini del mercato Felsineo vanno alla ricerca di altro. Perché, come dimostrato per l’allenatore, non ci vuol far cogliere impreparati. In questo caso si parla di centrocampisti. E si parla di un Giovanni Sartori avvistato alla volta del Belgio, per visione direttamente i giocatori in questione.

Qui il link all’articolo sul viaggio di Sartori in Belgio

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