Bologna, i convocati per il Brann: tre settimane di stop per Miranda

Dopo lo 0-1 in terra norvegese, il Bologna si prepara a ospitare il Brann per la gara di ritorno dei playoff. Alla vigilia della sfida, che stabilirà chi potrà accedere agli ottavi di Europa League, oltre alla conferenza stampa di Vincenzo Italiano, l’allenatore del Bologna ha diramato la lista di convocati per il match.

Bologna-Brann, i convocati di Italiano

Di seguito, l’elenco dei 23 rossoblù convocati da Mister Vincenzo Italiano alla vigilia di Bologna-Brann:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Mario, Vitik, Zortea, Baroncioni.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

L’esito degli esami di Miranda

Dopo essere uscito anzitempo contro l’Udinese per un affaticamento muscolare, Miranda si è sottoposto ad accertamenti medici per chiarire le sue condizioni. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’ileopsoas destro, con tempi di recupero di tre settimane. Dunque, il terzino spagnolo non sarà a disposizione di Italiano almeno fino alla trasferta di Sassuolo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook