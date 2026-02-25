Tre vittorie consecutive non si vedevano da tantissimo tempo in casa Bologna, ma contro Torino, Brann e Udinese sono finalmente arrivate. Ora dopo aver ripreso la marcia in campionato i rossoblù devono chiudere anche i conti in Europa League dopo lo 0-1 di Bergen giovedì scorso

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna e Brann. I rossoblù si giocano l’accesso agli ottavi di finale dove troveranno una tra Roma e Friburgo.

Brann-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Europa League, ritorno play-off;

Partita: Bologna-Brann;

Data: giovedì 26 febbraio 2026 ;

; Orario: 21:00;

Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna ;

; Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 252;

Piattaforma streaming: NOW TV, SkyGo.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; João Mario, Vitik, Lucumí, Zortea; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Soltvedt; Pedersen, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Haaland. Allenatore: Freyr Alexandersson.

A che punto siamo?

Il Bologna, dopo essere tornato a vincere con regolarità seppure in maniera più “cinica” rispetto al passato, vuole chiudere la pratica Brann. I norvgesi sono stati sconfitti all’andata e ora in Emilia Italiano e i suoi ragazzi devono conquistare gli ottavi di finale. Basterebbe anche ripetere lo 0-0 del raggruppamento.

Tuttavia, come sempre detto nel calcio, vincere aiuta a vincere. E se ci sarà la possibilità per la squadra rossoblù di portare a casa un altro successo sarà meglio farlo. Anche perché quattro vittorie consecutive caricano non solo la squadra ma anche l’ambiente.

Il tecnico rossoblù dovrà però fare i conti con l’ennesima emergenza in difesa. Contro il Brann non ci saranno Lykogiannis da tempo out, a cui si aggiungono i forfait di Heggem e Miranda. Insomma, una ulteriore difficoltà imprevista visto che De Silvestri ed Helland sono fuori dalla lista UEFA.

Poco da dire sul Brann che può pensare solo all’Europa League avendo il campionato fermo e già dai giorni scorsi si trova a Bologna ospite del Sasso Marconi.

