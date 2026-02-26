Bologna-Brann 1-0, Lucumì: «Sì, è tornato il Bologna. Vogliamo andare il più avanti possibile»

Un primo tempo da spettatore non pagante ed un secondo da vero protagonista. Si può riassumere a grandi linee così, la magnifica serata del Bologna, che davanti al pubblico del Dall’Ara batte il Brann per 1-0. Non la più bella per il calcio espresso, ma sicuramente la più importante per i Rossoblù, che in un sol colpo certificano la qualificazione agli ottavi di Europa League e si mettono finalmente alle spalle il difficile periodo vissuto negli ultimi mesi.

Un miglioramento che passa tanto anche dalla fase difensiva, che con i rientri di Lucumì e Skorupski ed il passaggio al 4-3-3 ha permesso ai Rossoblù di ritrovare equilibri e sicurezza.

Bologna-Brann: le parole di Jhon Lucumì

Il Bologna non prende più gol

«Credo che tutto il gruppo sia molto contento per questo. Lukasz ci sta mettendo tanto del suo e nelle difficoltà ci sta aiutando, dando un grande contributo alla squadra per andare avanti.»

Dopo queste 4 vittorie è tornato il Bologna?

«Sì, speriamo di si. È quello che vogliamo, stiamo lavorando per questo ed a livello di squadra sapevamo che eravamo ad un livello non ottimale. Abbiamo lavorato per correggere la situazione ed ora vogliamo lavorare per migliorarci ancora e continuare nello stesso modo per dare soddisfazioni ai nostri tifosi»

Meglio Roma o Friburgo?

«Noi vogliamo andare avanti. Per andare avanti dobbiamo e vogliamo vincerle tutte e quindi dobbiamo continuare a giocare con grande intensità e grande voglia. Sappiamo che con tutte le squadre che troveremo sarà difficile quindi l’unico modo per andare avanti è lavorare per proseguire e vincere.»

Che lavoro è stato fatto per essere più solidi dietro?

«Durante la settimana lavoriamo su queste situazioni tattiche (passaggio al 4-3-3, ndr.). Ci sono tanti movimenti difensivi che non sono stati corretti e stiamo lavorando per studiare meglio gli avversari. Siamo più attenti, parliamo tanto in campo e lavoriamo per trovare le giuste posizioni. Lavoriamo molto in settimana su queste cose e i risultati poi si vedono in partita.»

