Bologna FC
Bologna-Brann 1-0, Lucumì: «Sì, è tornato il Bologna. Vogliamo andare il più avanti possibile»
Le parole del centrale colombiano al termine della vittoria nel ritorno dei playoff di Europa League
Un primo tempo da spettatore non pagante ed un secondo da vero protagonista. Si può riassumere a grandi linee così, la magnifica serata del Bologna, che davanti al pubblico del Dall’Ara batte il Brann per 1-0. Non la più bella per il calcio espresso, ma sicuramente la più importante per i Rossoblù, che in un sol colpo certificano la qualificazione agli ottavi di Europa League e si mettono finalmente alle spalle il difficile periodo vissuto negli ultimi mesi.
Un miglioramento che passa tanto anche dalla fase difensiva, che con i rientri di Lucumì e Skorupski ed il passaggio al 4-3-3 ha permesso ai Rossoblù di ritrovare equilibri e sicurezza.
Bologna-Brann: le parole di Jhon Lucumì
Il Bologna non prende più gol
«Credo che tutto il gruppo sia molto contento per questo. Lukasz ci sta mettendo tanto del suo e nelle difficoltà ci sta aiutando, dando un grande contributo alla squadra per andare avanti.»
Dopo queste 4 vittorie è tornato il Bologna?
«Sì, speriamo di si. È quello che vogliamo, stiamo lavorando per questo ed a livello di squadra sapevamo che eravamo ad un livello non ottimale. Abbiamo lavorato per correggere la situazione ed ora vogliamo lavorare per migliorarci ancora e continuare nello stesso modo per dare soddisfazioni ai nostri tifosi»
Meglio Roma o Friburgo?
«Noi vogliamo andare avanti. Per andare avanti dobbiamo e vogliamo vincerle tutte e quindi dobbiamo continuare a giocare con grande intensità e grande voglia. Sappiamo che con tutte le squadre che troveremo sarà difficile quindi l’unico modo per andare avanti è lavorare per proseguire e vincere.»
Che lavoro è stato fatto per essere più solidi dietro?
«Durante la settimana lavoriamo su queste situazioni tattiche (passaggio al 4-3-3, ndr.). Ci sono tanti movimenti difensivi che non sono stati corretti e stiamo lavorando per studiare meglio gli avversari. Siamo più attenti, parliamo tanto in campo e lavoriamo per trovare le giuste posizioni. Lavoriamo molto in settimana su queste cose e i risultati poi si vedono in partita.»
