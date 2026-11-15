Bologna Women, tre partite per accorciare le distanze e chiudere al meglio il 2026

Tre partite per chiudere il 2026, nove punti in palio e un obiettivo da non perdere di vista. Il Bologna Women si prepara ad affrontare il Brescia nella nona giornata di Serie B, con la necessità di dare finalmente continuità ai propri risultati. Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, le rossoblù occupano attualmente il sesto posto e hanno bisogno di ridurre il distacco dalle formazioni che le precedono, soprattutto considerando le ambizioni di un gruppo costruito per puntare alla promozione.

La prima occasione passa dalla sfida di oggi, in programma alle 14.30 allo stadio Bonarelli di Granarolo. Di fronte ci sarà un Brescia che ha raccolto soltanto tre punti in meno rispetto alle ragazze di Jacopo Leandri, ma che non arriva certo da avversario da sottovalutare: nell’ultimo periodo ha mostrato segnali positivi, con una buona prestazione sul campo del Cesena e una vittoria in trasferta a Catania.

La continuità è ancora il tassello mancante per inseguire la promozione

Per il Bologna sarà importante ritrovare quella solidità nei risultati che finora è mancata. In campionato, infatti, non è ancora arrivata una seconda vittoria consecutiva. Il 4-0 al Genoa nella giornata inaugurale non ha trovato seguito, così come il successo per 3-1 ottenuto a Venezia è stato accompagnato da due sconfitte contro Frosinone e Cesena. Più recentemente, il 4-0 al Verona sembrava poter rappresentare un nuovo punto di partenza, ma il pareggio per 1-1 maturato in extremis contro la RES Donna Roma ha nuovamente frenato la squadra.

Bologna, tre partite per cambiare passo e chiudere al meglio il 2026

Le prossime sfide del Bologna Women contro Brescia, Lumezzane e Arezzo assumono quindi un peso particolare. Prima della fine dell’anno c’è la possibilità di costruire una striscia positiva e recuperare terreno sulle dirette concorrenti. Per farlo, però, servirà cominciare proprio da oggi, senza lasciare altri punti per strada.

La sfida prenderà il via alle 14.30 al Bonarelli di Granarolo e sarà disponibile in diretta su VivoAzzurro, oltre che attraverso la radiocronaca di Radio Nettuno Bologna Uno. Tra gli auspici della vigilia c’è anche quello di vedere una buona risposta da parte del pubblico. Come sottolineato da Caterina Fracaros, l’assenza della prima squadra maschile potrebbe rappresentare un’occasione per portare più tifosi sugli spalti e far sentire il proprio sostegno alle rossoblù in un momento importante della stagione.

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