Bologna-Cagliari, i convocati di Vincenzo Italiano

Saranno ventidue i giocatori del Bologna a disposizione di Vincenzo Italiano in vista della gara interna di domani alle 12:30 contro il Cagliari. La 35^ giornata di Serie A dirà tanto delle possibilità della squadra del tecnico siciliano di arrivare all’obiettivo minimo dell’ottavo posto.

La squadra felsinea deve reagire al momento negativo delle ultime gare. A partire da Birmingham, anche a causa di un calendario non favorevole, Ferguson e compagni sono letteralmente crollati. Tre sconfitte di fila, otto gol subiti e nessuno fatto. A questa situazione di difficoltà si aggiungono gli infortuni che in questo finale continuano a moltiplicarsi.

La lista dei convocati per Bologna-Cagliari

Per provare a confermare il risultato netto della vittoria dell’andata sulla squadra di Pisacane, Italiano ha convocato appunto ventidue giocatori. Il Bologna avrà diversi elementi fuori, l’ultimo Casale che si è aggiunto stamattina. La “novità” invece è Federico Bernardeschi che ha recuperato in tempi record.

Ecco l’elenco:

PORTIERI: Happonen, Pessina, Ravaglia.

Happonen, Pessina, Ravaglia. DIFENSORI: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;

De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea; CENTROCAMPISTI: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm;

Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm; ATTACCANTI: Bernardeschi, Castro, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Gli assenti e i recuperi

Nella lista degli assenti, oltre ai soliti Skorupski e Dallinga, alle prese il primo con un problema muscolare e il secondo con una tendinite, si è aggiunto Nicolò Cambiaghi. Mentre, Nicolò Casale è entrato e uscito dai disponibili.

L’esterno sinistro ha finito la stagione resterà fuori almeno 2 o 3 settimane a causa di una lesione muscolare alla coscia sinistra. Con lui mancherà appunto anche Casale. Il centrale, in settimana, era tornato con Bernardeschi in gruppo dopo la distorsione alla caviglia di Birmingham.

Per Casale, purtroppo, si tratta dell’ennesimo problema muscolare. La lesione al soleo del polpaccio sinistro. Niente da fare dunque per l’ex Lazio che rischia, viste le sue due annate deludenti, di aver giocato proprio nel crollo contro l’Aston Villa l’ultima gara in rossoblù.

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