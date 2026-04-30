Quartultima gara di campionato per Bologna e Cagliari che si ritroveranno sul prato dello Stadio Dall’Ara all’ora di pranzo nella prima domenica di maggio. Sarà un derby tra formazioni rossoblù che, però, hanno obiettivi ben diversi arrivati a questo punto della stagione.

Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna e Cagliari.

Bologna-Cagliari: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 35^ giornata;

Serie A, 35^ giornata; Partita: Bologna-Cagliari;

Bologna-Cagliari; Data: domenica 3 maggio 2026;

domenica 3 maggio 2026; Orario: 12:30;

12:30; Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;

Stadio Renato Dall’Ara, Bologna; Canale TV: Zona DAZN 214 su Sky;

Zona DAZN 214 su Sky; Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Sohm, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Dominguez. Allenatore: Vincenzo Italiano.

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Palestra, Deiola, Gaetano, Folorunsho; Esposito, Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane.

A che punto siamo?

Mister Vincenzo Italiano e il suo Bologna hanno ancora una flebilissima possibilità di agguantare il 7° posto. L’obiettivo comunque è sempre quello di arrivare all’ottavo posto, attualmente di competenza della Lazio per la migliore differenza reti attualmente (scontri diretti in perfetta parità).

Un obiettivo da conseguire con parecchi problemi sia tattici che fisici. La squadra felsinea, infatti, è in un momento di scarsissima forma mentale prima ancora che fisica e deve reagire a una serie die tre ko di fila con 0 gol fatti e 8 subiti.

Come se non bastasse, gli infortuni hanno tolto al Bologna in vista della sfida contro il Cagliari i due esterni sinistri offensivi. Ieri, infatti, sono andati ko sia Rowe che Cambiaghi. E per entrambi la stagione è pressoché finita viste le diverse settimane di stop.

Dall’altra parte, invece, c’è un Cagliari a cui mancano solo quattro punti per raggiungere la salvezza. Con 8 punti di vantaggio e 12 a disposizione ancora, la permanenza in Serie A è sostanzialmente acquisita.

I sardi, a loro volta dovranno rinunciare a due centravanti su quattro a disposizione di Fabio Pisacane (Pavoletti e Borrelli ko per il resto della stagione). Ma sono galvanizzati dal bel successo contro l’Atalanta, che ha regalato le flebili speranze europee alla squadra di Italiano.

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