Zortea ritrova il Cagliari…da ala? Italiano ci pensa

Ci avviciniamo sempre di più alla 35esima giornata di Serie A, che per i Rossoblù vedrà un “derby” di colori nel lunch match di domenica: alle 12:30, in quel del Dall’Ara, andrà in scena Bologna-Cagliari. A Casteldebole si continua la preparazione in vista della partita, tra infortuni e dubbi di formazione. Italiano, vista l’emergenza, potrebbe lanciare l’ex della partita, Nadir Zortea, in un inedito ruolo di ala: inedito a Bologna, non per il giocatore.

Bologna-Cagliari, ipotesi Zortea ala?

Gli assenti hanno nomi e cognomi: Jonathan Rowe e Nicolò Cambiaghi. Federico Bernardeschi è in fase di recupero. Benjamin Dominguez si giocherà le sue carte. Riccardo Orsolini è l’unico sicuro del posto. A Bologna-Cagliari Vincenzo Italiano ci arriva con questi dilemmi, oltre che quello di ridisegnare ancora una volta la propria formazione come contro la Roma.

Ma, uno di questi pensieri, potrebbe essere fugato proprio dall’ex della partita: Nadir Zortea, come sottolinea Marcello Giordano su Il Resto del Carlino. Colui che a Cagliari già nella scorsa stagione veniva schierato da ala, potrebbe ritrovare la sua vecchia squadra proprio in quel ruolo. È un’alternativa, chiaro, ma non così remota: rischiare altri infortuni non sarebbe sicuramente felice.

La probabile formazione

Detto di Zortea e i dubbi se utilizzarlo o meno come attaccante esterno, il resto della formazione è in parte ancora da decifrare. Ravaglia sembra certo del posto, così come Lucumì, Al suo fianco ci sarà da vedere se avrà una difesa a 4 o a 3: in questo ultimo caso ci sarebbero Helland e Heggem, nel primo invece il ballottaggio è tra i due centrali e De Silvestri con Zortea sulla destra, mentre Miranda sarebbe a sinistra.

Anche a centrocampo la partita è aperta: le condizioni di Freuler non sono delle migliori, e si è visto nelle ultime uscite. Se la giocano Sohm e Pobega con Moro, mentre Ferguson che sembra praticamente certo del posto. Davanti, detto del dubbio delle ali, tranne Orsolini, c’è il ballottaggio tra Castro e Odgaard, con Dallinga lontano dalla migliore condizione.

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