Bologna, le notizie della giornata odierna (8/2/2026)

Un derby elettrico

Si prospettava un match fondamentale e, contro il Parma, i rossoblu hanno provato in ogni modo a reagire contro tutto e tutti. La malasorte, però, ci ha messo la mano: dopo pochi minuti l’espulsione di Pobega (sesta stagionale tra le file dei rossoblu) ha segnato irrimediabilmente la partita, nonostante gli erculei sforzi dei padroni di casa. Padroni di casa che, dopo essersi procurati parecchie occasioni e aver costretto Corvi a superarsi, hanno subito la rete dello 0-1 finale al 95′. Il marcatore? Ordonez, alla prima rete in Italia. Quando non deve entrare, non entra: la gara di oggi ne è stata la dimostrazione.

Italiano amaro

Sembra una maledizione. Anche perché, sul piano dell’atteggiamento, oggi il Bologna aveva risposto fortissimo, dimostrando di meritare addirittura una vittoria. Però, come ha detto anche Vincenzo Italiano, questo sport è crudele e spesso non meritevole. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, purtroppo: c’è sempre qualcosa che si abbatte contro i rossoblu e i loro sogni di gloria.

L’esordio di Joao Mario con la maglia del Bologna

Per la prima volta in rossoblu si è visto il portoghese Joao Mario. Coinvolto nello scambio che ha portato Holm in prestito alla Juventus, l’ex Porto ha giocato 45 minuti difficili, lasciando intravedere una fiamma che va accesa. Al suo posto, poi, è entrato Nadir Zortea, sempre più centrale nell’economia di questa squadra. Si prospetta una nuova lotta di classe sulla corsia, chi la spunterà?

Il nodo: Bologna e Dall’Ara si allontanano?

L’ultima notizia di oggi riguarda lo Stadio. Come ha dichiarato il sindaco Matteo Lepore, infatti, il Comune continuerà con enorme piacere a collaborare col Bologna FC ed è pronto a ricevere eventuali progetti per creare uno stadio di proprietà, cosa che potrebbe rendere i rossoblu la terza società italiana a raggiungere questo traguardo.

