Bologna, le notizie della giornata odierna (12/2/2026)

Un eliminazione cocente, da campioni in carica e ai rigori. Oggi è stato il “day after” Bologna-Lazio, un giorno nel quale si è riflettuto su come ripartire, in vista del ritorno in campo di domani. Un giorno dove, però, è arrivata una grande notizia fuori dal rettangolo verde e che, a calendario, è stato il secondo della fase di vendita in vista di Brann-Bologna: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, giovedì 12 febbraio 2026.

Le notizie del giorno dopo Bologna-Lazio: obiettivo recupero per gli infortunati

Non fa male, di più. Perché essere eliminati ai rigori, davanti al proprio pubblico, dopo essere stati in vantaggio e, soprattutto, da campioni in carica, non può non dare una sensazione del genere. Il Bologna, oggi, pensa già al domani, a domani, quando tornerà in campo a Casteldebole per preparare la sfida al Torino e dove spera di ritrovare quasi tutti gli infortunati. Quasi, perché se Lykogiannis ne avrà ancora per qualche settimana, dopo lo stop di domenica scorsa, ci proverà ad esserci sono Lorenzo De Silvestri e Torbjørn Heggem.

Qui il link all’articolo completo sulla situazione infortuni

Brann-Bologna, al via la vendita dei biglietti

È di questa mattina la notizia dell’inizio, coinciso con la giornata di ieri, della fase di vendita dei biglietti per la partita di giovedì prossimo, Brann-Bologna, andata dei playoff di Europa League. L’afflusso dei supporters Rossoblù dovrebbe essere, come al solito, ben nutrito seppur la trasferta sia di quelle proibitive, per clima e lontananza. All’amore, però, non si resiste.

Qui il link all’articolo completo sulla vendita dei biglietti

Santiago Castro rinnova fino al 2030

Lo squillo più importante nella giornata odierna del Bologna è l’ufficialità del rinnovo di Santiago Castro. Il numero 9 Rossoblù ha prolungato l’accordo con il club felsineo di due ulteriori anni, sintomo di come ci sia piena fiducia reciproca di continuare insieme e di rialzarsi al più presto: uno degli uomini della ripartenza, anche dopo ieri sera, può essere proprio il Toto.

Qui il link all’articolo sul rinnovo di Santiago Castro

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook