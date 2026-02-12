Bologna, per il Torino obiettivo recupero De Silvestri ed Heggem: la situazione

Il Bologna si lecca le ferite per la sconfitta ai calci ai di rigore contro la Lazio e deve già guardare al Torino. La sfida dello “Stadio Olimpico Grande Torino” sarà un altro passaggio importante e delicato per uscire dalla crisi.

In vista della trasferta piemontese, mister Vincenzo Italiano e lo staff medico a sua disposizione deve risolvere una questione numerica che ha inficiato e convocazioni della gara contro la Lazio. In difesa, infatti, per la gara di Coppa Italia mancavano tre difensori: Lykogiannis, De Silvestri ed Heggem.

Lykogiannis fuori

Di sicuro starà fuori dalla gara tra Torino e Bologna, il terzino greco Charalampos Lykogiannis. L’esterno soffre di una tendinopatia acuta ai flessori della coscia destra. E i tempi di recupero dicono che prima del mese di marzo non dovrebbe rivedersi.

Heggem e De Silvestri provano il recupero

Chi invece proverà a essere almeno a disposizione della rosa rossoblù per la gara di domenica alle 18 saranno Torbjorn Heggem e Lorenzo De Silvestri. Il primo era un assente dell’ultima ora contro la Lazio; il secondo aveva già saltato la gara col Parma.

Il norvegese deve smaltire i postumi di un affaticamento muscolare al quadricipite sinistro. Fortunatamente non grave da essere una vera e propria lesione che avrebbe sicuramente richiesto più tempo.

Lollo, invece, sta recuperando dopo una colica addominale che lo ha debilitato assai. Il giocatore romano è un punto di riferimento per la squadra e la sua presenza, anche solamente nello spogliatoio sarebbe un aiuto concreto al mister.

Assente forza

Heggem e De Silvestri proveranno a esserci. Chi invece sicuramente non sarà della gara è invece Tommaso Pobega. È infatti ufficiale la sua squalifica per una giornata dopo l’espulsione rimediata nel primo tempo della gara col Parma, che ha pregiudicato parte della prestazione rossoblù, ma non il risultato.

