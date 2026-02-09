Bologna, le notizie della giornata odierna (9/2/2026)

Il giorno dopo una sconfitta, l’ennesima in casa nell’ultimo periodo per il Bologna, con analisi e motivazioni anche di un’espulsione sembrata fuori luogo. Una giornata di voci, quelle di Sohm ed Helland, gli ultimi arrivati in casa Rossoblù, oltre che quella, forte, di Claudio Fenucci. Ma, soprattutto, una giornata di commemorazione a Casteldebole:, vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, lunedì 9 febbraio 2026.

Le notizie del giorno dopo Bologna-Parma: il rosso a Pobega…non era rosso

La poniamo come domanda, anche se le opinioni sono contrastanti. Per molti, quasi tutti, gli esperti, però, di dubbi ce ne sono pochi. Al 22′ di Bologna-Parma, l’arbitro Collu torna sulla sua decisione presa sul campo dopo l’intervento del VAR e espelle Tommaso Pobega, reo di aver commesso un “grave fallo di gioco” ai danni di Mandela Keita. Un fallo il quale, però, non sembra avere tutti i criteri per questa decisione, andando a penalizzare pesantemente la partita dei Rossoblù.

Bologna-Celtic, arrivano i provvedimenti a seguito degli scontri

È di questa mattina la notizia dei provvedimenti resi noti dalla Questura di Bologna a seguito degli scontri avvenuti tra frange ultras il 22 gennaio, giorno di Bologna-Celtic. Oltre ai Daspo notificati, stretta ferrea anche sui controlli, passati ora come “ad alto impatto”, oltre che allargare il fronte della prevenzione anche all’immigrazione irregolare.

Giornata di presentazioni e di parole in casa Bologna

In quel di Casteldebole oggi non è stata una giornata come le altre. Oltre ad aver ripreso il lavoro sul campo, dalla sala stampa del Centro Tecnico è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di due dei tre arrivi del calciomercato invernale del Bologna: Eivind Helland e Simon Sohm, entusiasti e pronti a salire a pieno ritmo sulla barca Rossoblù. Non c’è stato solo il loro intervento in conferenza stampa, anzi: a parlare ai microfoni, dopo i due, è arrivato l’Amministratore Delegato, Claudio Fenucci, il quale ha fatto un punto generale della situazione tra campo e questione rinnovi.

A Casteldebole il Bologna ricorda Niccolò Galli

Prima del campo e delle parole, in quel di Casteldebole è stato il momento del ricordo. Ricordo di colui che da attualmente il nome al Centro Tecnico, e cioè Niccolò Galli, venuto a mancare proprio il 9 febbraio di 25 anni fa. Società al completo – dalla prima squadra alle giovanili, oltre che a staff e dipendenti – insieme ai genitori Giovanni e Anna e le sorelle Carolina e Camilla, hanno ricordato con un momento di raccoglimento e preghiera Niccolò.

