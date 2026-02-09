A Casteldebole la celebrazione in ricordo di Niccolò Galli

Prima dell’allenamento mattutino del Bologna di Vincenzo Italiano, impegnata nella preparazione della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, tutto Casteldebole si è riunito in una toccante celebrazione per ricordare Niccolò Galli, il giovane calciatore rossoblù scomparso il 9 febbraio 2001 in un incidente stradale.

Venticinque anni dalla morte di Niccolò Galli: stamattina Casteldebole si è riunito nel ricordo del giovane calciatore

Sono passati 25 anni da quel terribile giorno. Il giovane Niccolò, figlio dell’ex portiere di Fiorentina, Milan, Parma e della Nazionale italiana Giovanni Galli, giocava come difensore e aveva un futuro brillante davanti a sé. Presenza fissa nelle Nazionali giovanili, arrivò a esordire in Serie A il 1° ottobre 2000 con il Bologna di Francesco Guidolin. Qualche mese dopo, il 9 febbraio del 2001, il ragazzo morì tragicamente in un incidente in motorino mentre tornava a casa da un allenamento. Aveva soltanto 17 anni. La notizia sconvolse l’intera società felsinea, al punto che il club ritirò la maglia numero 27 allora indossata dal giovanissimo calciatore.

L’allora patron rossoblù Giuseppe Gazzoni decise inoltre di intitolare il centro sportivo del Bologna alla memoria di Niccolò: da allora, Casteldebole è noto anche come “Centro Tecnico Niccolò Galli”. «Un gesto meraviglioso di cui non sono mai stato abbastanza grato al presidente Gazzoni» sono le parole che Giovanni Galli rivolge sempre nei confronti dell’ex presidente del club felsineo in questa occasione.

Papà Giovanni, mamma Anna e le sorelle Carolina e Camilla hanno partecipato al momento di raccoglimento e preghiera organizzato presso il centro sportivo di Casteldebole questa mattina. Alla cerimonia presenti anche Don Luciano Luppi e Don Massimo Vacchetti, oltre a giocatori, settore giovanile, staff, dirigenza e dipendenti della società felsinea.

(Fonte: Il Resto del Carlino, Massimo Vitali, Bolognafc.it)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook