Bologna, le notizie della giornata odierna (14/2/2026)

Si è aperto un altro weekend di calcio, ricco di gare interessanti da tutto lo Stivale. Mentre andavano in scena il derby d’Italia e Lazio-Atalanta, però, i rossoblu non hanno perso tempo, continuando la preparazione per la trasferta di domani. Notizie importanti in questo senso ci sono arrivate nel pomeriggio, con la diramazione dei convocati di Italiano e l’ufficiale defezione di Heggem. Non fa notizia, anzi era nell’aria, ma il Bologna deve imparare a giocare il suo calcio anche senza i pilastri.

I convocati per Torino-Bologna

Come vi preannunciavamo in apertura, in giornata è uscita la lista dei giocatori che prenderanno parte alla campagna piemontese. Spicca l’assenza di Heggem, che deve recuperare energie in vista della trasferta di Brann, mentre Helland potrebbe esordire in campionato, magari a gara in corso. Fuori Pobega per squalifica, che si esaurirà al termine di questa giornata, con De Silvestri e Lykogiannis, che continuano il processo di recupero. Attenzione, infine, a Lucumi: il ragazzo dovrà essere gestito col contagocce per poter brillare a Bergen tra cinque giorni.

Primavera in campo, ancora un pareggio

Questo è proprio il fine settimana di Torino e Bologna che, oltre ad affrontarsi in campionato, hanno già disputato il loro incontro di Primavera 1, terminato in parità. Pellini ha risposto a Barancioni, mettendo il sigillo sul terzo pareggio nelle ultime tre per i ragazzi di Morrone.

Clima di occasioni

Al calcio d’inizio di domani potremmo vedere una formazione diversa rispetto a quanto ci saremmo potuti aspettare. Partendo dalla difesa, Joao Mario partirà ancora una volta da titolare dopo i 45′ contro il Parma, permettendo a Zortea di riprendere energie in vista del vero impegno della settimana, nella fredda Norvegia. In difesa, poi, potrebbe esordire Helland, fuori dalla lista UEFA e ancora mai impiegato dal primo minuto. Il colpo dell’inverno rossoblu, però, è impegnato in una staffetta con Casale. Il perdente subentrerà al posto di Lucumi, che comunque non potrà sostenere tutto l’incontro. A sinistra giocherà Miranda, a centrocampo sta prendendo piede l’ipotesi Sohm accanto alla coppia Freuler-Ferguson mentre per il ruolo di prima punta il favorito della vigilia resta Castro.

