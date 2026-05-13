Calciomercato Bologna, 3(+2) giocatori in scadenza di contratto: la situazione

Mentre il Bologna di Vincenzo Italiano si appresta a concludere la stagione, la dirigenza sta ultimando la lista di obiettivi per la prossima finestra di calciomercato. In cima alla lista, come in ogni stagione, c’è da risolvere le questioni rinnovi.

Attualmente, in rosa ci sono ben 3 tesserati con il contratto in scadenza 30 giugno 2026: Charalampos Lykogiannis, Lorenzo De Silvestri e Remo Freuler. Per tutti e tre, bisognerà vedere se la società vorrà impegnarsi offrendo un rinnovo o sarà disposta ad ascoltare altre offerte.

Calciomercato Bologna, da Lyko a Freuler: i nodi da sciogliere

Partiamo dalla difesa. Lykogiannis – come accaduto nella scorsa stagione – arriverà a giugno con il contratto in scadenze e dovrà decidere con il suo entourage quale sarà la pista migliore da percorrere. Le voci di un suo possibile ritorno in Grecia continuano a circolare, da vedere se si concretizzeranno in qualche offerta sul tavolo del Bologna in vista della prossima sessione di calciomercato.

Se per De Silvestri il futuro sembra scritto (il “Sindaco” è destinato a un ruolo nella dirigenza rossoblù, da capire se da questa estate o dalla prossima, e con ogni probabilità qualcosa di più del semplice ‘Welcome Manager‘), quello di Freuler è ancora tutto da decifrare. Lo svizzero potrebbe essere una delle prime richieste che farà Gasperini alla dirigenza della Roma per rinforzare il centrocampo, considerando che un mediano con le sue caratteristiche manca ai giallorossi. Anche qui, soprattutto in caso di permanenza di Italiano, servirà un’offerta importante e la volontà esplicita del giocatore per lasciarlo partire.

I prestiti

Infine, ci sono da risolvere anche i nodi Joao Mario e Simon Sohm. Il difensore portoghese – coinvolto a gennaio in uno scambio di prestiti con la Juventus, in cui è andato Holm – difficilmente potrà diventare un giocatore del Bologna, soprattutto a causa dell’ingaggio elevato percepito con i bianconeri (2 milioni netti annui). L’unica soluzione potrebbe essere il rinnovo di prestiti con la Juventus, ma in questo caso dipenderà dalla volontà di entrambe le parti di venirsi incontro.

Per quanto riguarda Sohm, ha impressionato positivamente lo staff tecnico rossoblù, a partire dall’allenatore di Karlsruhe. Con Fabbian che è diventato ufficialmente un giocatore della Fiorentina, lo svizzero classe 2001 potrebbe decidere di cambiare aria dalla prossima stagione vista la concorrenza. Anche se una soluzione definitiva potrebbe averla già trovata.

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