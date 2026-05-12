Castro, Ferguson e Rowe: i pilastri rossoblù che fanno gola al mercato

Il Bologna si prepara a un’estate che potrebbe ridisegnarne profondamente l’organico. A Casteldebole iniziano infatti a muoversi i primi tasselli di un mercato che promette inevitabili pressioni sui pezzi pregiati della rosa. Su tutti tre uomini rossoblù che, ad oggi, sono la base per il progetto: Castro, Ferguson e Rowe.

Castro: una grande soddisfazione all’orizzonte, che arriva anche da Bologna

Uno dei nomi su cui porre maggiore attenzione, e conseguente “protezione” da parte del Bologna, è quello di Santiago Castro. L’attaccante argentino, ha ricevuto uno sprint importante con l’inserimento nella lista dei preconvocati dell’Argentina di Scaloni.

Il classe 2004 ha ormai preso il via in Serie A, e proprio per questo è osservato con interesse da diversi top club europei. In Italia, come riportato da Il Resto del Carlino, si registrano attenzioni da parte di Inter, Juventus e Milan, mentre dalla Premier il Chelsea monitora la sua evoluzione. I numeri, del resto, parlano per lui: continuità realizzativa e margini ancora enormi.

Il punto su Ferguson: Bologna è casa

Ma il dossier più delicato potrebbe essere quello legato a Lewis Ferguson. Il centrocampista è importante ai fini della pianificazione del futuro rossoblù, anche perché il suo contratto scade nel 2028 ma attorno al suo nome iniziano a circolare riflessioni importanti. A confermarlo è stato il suo agente Bill McMurdo, di cui vi abbiamo riportato le dichiarazioni qui.

In sostanza, senza un prolungamento, il calciomercato gli aprirebbe le porte. L’idea del giocatore, però, non sembra quella di forzare la mano. Lo scozzese sta bene a Bologna e un eventuale addio verrebbe preso in considerazione soltanto davanti a un progetto di altissimo livello e vantaggioso anche per il club.

Rowe e le possibili offerte dall’estero

E poi c’è il capitolo Rowe. Sul talento offensivo continuano a rincorrersi indiscrezioni provenienti dall’estero: Manchester United e Galatasaray sarebbero tra le società interessate, con valutazioni che potrebbero spingersi attorno ai 40 milioni di euro. Cifre importanti, che inevitabilmente obbligano il Bologna a riflettere.

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