Calciomercato Bologna – Il futuro di Karlsson e la situazione di Casale tra Serbia e i mercati esteri

Il mercato in entrata e in uscita del Bologna non si ferma con la chiusura della finestra italiana. Tra le situazioni più calde in casa rossoblù spicca quella di Jesper Karlsson. L’esterno d’attacco svedese, non convocato per il ritiro e di fatto un esubero dichiarato fin dall’inizio dell’estate, si sta allenando da solo separato dal resto della squadra.

Il no alla Stella Rossa e le trattative per Karlsson

Nonostante una sessione estiva avara di proposte concrete a fronte di soli sondaggi provenienti dalla Danimarca, dall’Olanda e dalla Turchia, negli ultimi giorni è arrivata un’offerta ufficiale dalla Serbia. La Stella Rossa ha infatti avanzato una proposta di prestito con diritto di riscatto, ma Karlsson ha deciso di rifiutarla. Resta tuttavia un margine di tempo per un eventuale ripensamento, visto che la sessione di trasferimenti serba chiuderà il 18 settembre.

Il nodo principale legato a Karlsson riguarda l’ingaggio: l’attaccante percepisce un milione netto a stagione fino al 30 giugno 2028. Il Bologna preferirebbe cedere il giocatore a titolo definitivo o in prestito secco con ingaggio a carico della destinazione, per evitare di dover finanziare l’operazione ma anche per non rischiare di vanificare un investimento da 11 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita pattuito con l’AZ Alkmaar nell’agosto 2023.

Le alternative estere e la gestione di Nicolò Casale

Se la pista serba dovesse tramontare definitivamente, rimangono ancora aperte diverse opzioni sui mercati esteri le cui finestre di riparazione chiudono successivamente. Oltre alla Turchia, dove il mercato chiuderà nei prossimi giorni, si valutano trasferimenti verso la Grecia (fino al 15 settembre), la Svizzera, la Croazia e la Polonia.

In una posizione differente si trova invece il difensore Nicolò Casale. A differenza di Karlsson, il centrale italiano è regolarmente in rosa dopo essere arrivato in concomitanza con le cessioni sul mercato. Qualora non dovessero pervenire offerte estere allettanti entro le prossime scadenze, una sua eventuale partenza sarà rinviata direttamente al calciomercato invernale di gennaio.

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