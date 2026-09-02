Calciomercato Bologna, retroscena su Miranda e Moro: entrambi hanno ricevuto offerte

Il gong figurato ha decretato la fine della sessione estiva del calciomercato 2026. Tantissime le operazioni svolte, tra cessioni e acquisti che nei prossimi mesi saranno chiamati a rendere conto delle proprie prestazioni sportive. Oltre agli affari andati in porto, il calciomercato è da sempre terreno di speculazioni e storie mancate. In questo marasma fatto di chiamate, hotel, fax (che magari appartengono anche al gusto retrò) spiccano dei retroscena. La notizia riportata da Marcello Giordano nell’edizione odierna del Resto del Carlino riguarda due giocatori rossoblù: Juan Miranda e Nikola Moro.

Calciomercato Bologna, i retroscena dell’ultimo minuto

L’Al Jazira, club che qualche giorno fa ha preso in prestito con obbligo di riscatto Asllani dall’Inter, si è fiondato su Nikola Moro. Il Bologna, stando alle indiscrezioni del giornalista, non ne ha voluto sapere. Il messaggio recapitato alla dirigenza degli Emirati Arabi Uniti è stato un secco ‘no’. Moro è considerato un calciatore fondamentale nello scacchiere tattico dei rossoblù: il tentativo last-minute è andato così a vuoto, nonostante l’offerta personale avrebbe quadruplicato lo stipendio personale del centrocampista croato. Il club emiratino avrebbe messo sul piatto un quadriennale da 3,5 milioni netti a stagione.

Diversa la situazione che ha coinvolto Juan Miranda. Il terzino sinistro spagnolo era stato accostato, giorni addietro, alla Juventus. Ieri i bianconeri sono tornati alla carica verso l’ora di pranzo. L’offerta precedente proposta dal club di Torino si sarebbe sviluppata con lo scambio dei cartellini di Miranda e Cabal e un conguaglio economico in favore del Bologna. I rossoblù hanno declinato l’offerta, mentre Cabal non aveva aperto alla possibilità di vestire la maglia rossoblù.

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