Bologna, in Coppa Italia l’avventura comincia col Palermo

Sarà la corazzata della Serie B, il Palermo dell’ex tecnico rossoblù, la prima avversaria del Bologna in Coppa Italia. Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18, al “Renato Barbera”, i rosanero hanno avuto la meglio in maniera roboante dei pari-categoria del Mantova.

5-2 il risultato finale nei 90 minuti per la formazione siciliana che ha messo in mostra tutto il suo repertorio. Ma soprattutto la formazione siciliana ha ribadito una superiorità tecnica che nella singola partita le permetterebbe di schiantare qualsiasi avversaria. E non potrebbe essere altrimenti visti gli ingenti investimenti che il City Football Group sta facendo sulla formazione isolana.

La gara

I siciliani mettono in chiaro le cose fin dal primo tempo coi gol di due dei suoi giocatori più efficaci: Gabriel Strefezza, colpaccio dell’ultima sessione di mercato estiva; e Antonio Palumbo, tra i migliori centrocampisti della cadetteria. Il Mantova reagisce nella ripresa, in un momento di distrazione dei padroni di casa.

Ruocco e Kouda battono il portiere Fortin, che giocava al posto del nuovo titolare Mattia Perin, colpo clamoroso della sessione estiva. Nell’ultimo quarto d’ora, però, mister Inzaghi si gioca le carte migliori inserendo i pezzi da novanta: Hernani e Pohjanpalo. E trova il successo. La doppietta del bomberissimo finlandese e il gol di Johnsen proiettano i rosanero al Dall’Ara per la gara degli ottavi di finale.

Una squadra da Serie A

Quella che si giocherà in autunno tra Bologna e Palermo in Coppa Italia sarà un vero banco di prova per i rosanero. Lì potranno misurare le loro ambizioni. La squadra di Inzaghi è incredibilmente attrezzata per la Serie B e potenzialmente con questo organico potrebbe fare bene anche per la salvezza in Serie A.

Basti pensare che in porta gioca, appunto, Mattia Perin. In difesa, ci sono gli ex rossoblù Bani e Cassandro, ma anche giocatori da salvezza in A come Augello, Barba, Ceccaroni e Magnani. A centrocampo, la scelta a disposizione dell’allenatore piacentino è super: il già citato Hernani, Palumbo, Segre, Ranocchia e appunto Strefezza. E, in avanti, non è da meno: Gyasi, Gabrielloni, i già citati Johnsen e Pohjanpalo completano un reparto da sogno per la B.

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