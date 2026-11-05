Bologna, adesso non fermarti: partite alla portata per cavalcare l’onda

Da “possiamo affrontare chiunque” a “non possiamo sottovalutare nessuno”. Un’onda emozionale, questa, facente parte dell’ultimo periodo dei tifosi del Bologna, passati da una squadra che ha dato del filo da torcere a chiunque a, fino a qualche settimana fa, una squadra davvero tanto fragile contro chiunque. Gli umori, però, hanno già preso un’altra tangente: fuori, e dentro la squadra. Proprio loro, Palladino e i suoi ragazzi, stanno guadagnando sempre più convinzioni e, già da sabato, devono sfruttare un novembre che non pone ostacoli insormontabili e, anzi, può portare punti importanti.

A Parma la prima occasione

Dopo tre vittorie consecutive qualcuno può pensare che sia tutto rientrato nell’ordine delle cose. In realtà, e fortunatamente, non c’è nessuno nel mondo Bologna che la pensa così, men che meno il gruppo. Raffaele Palladino sa perfettamente che il lavoro di consolidazione è ancora lungo, e passa proprio da partite come quella che arriverà sabato: Parma-Bologna è molto più importante di quel che si pensi.

Vincere vorrebbe dire inanellare la quarta: vittoria consecutiva e vittoria in trasferta. Una botta di autostima e consapevolezza che vale molto di più dei tre punti, ora che il Bologna si è tolto dal “pantano” delle prime giornate. Alla vigilia di una sosta nella quale a Casteldebole si continuerà a spingere per arrivare davvero “a rompere le scatole”, citando il mister, lo stesso Palladino, così come la squadra, non vuole interrompere un flusso positivo che, come dimostrato anche nel passato, è troppo importante per il Bologna.

Sfruttare l’onda di novembre

Lo è stato e lo sarebbe, calendario alla mano. Si, perché come ricorda Alessandro Mossini nell’edizione odierna del Corriere di Bologna, i Rossoblù dopo la sosta affronteranno Udinese e Venezia negli ultimi weekend di novembre: insieme al Parma, non sfide propriamente insormontabili. Proprio per questo, se vincere aiuta a vincere, il Bologna è consapevole di dover assolutamente continuare su questo nuovo percorso tracciato per costruire le proprie fortune e arrivare un un dicembre nettamente più proibitivo: Roma, Como, Fiorentina e Juventus, arrivando fino all’inizio del nuovo anno.

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