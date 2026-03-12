La corsa finale del Bologna verso l’Europa passa da un calendario tutt’altro che semplice. Secondo le analisi pubblicate da Transfermarkt, infatti, i rossoblù hanno uno dei percorsi più difficili della Serie A nelle ultime giornate.

Il Bologna e un calendario di Serie A che non concede sconti

Il primo dato riguarda la posizione media degli avversari ancora da affrontare. In questa classifica il Bologna è 19° su 20, con una media di 8,9: significa che, sulla carta, la squadra rossoblù incontrerà avversari mediamente meglio posizionati rispetto a quasi tutte le altre squadre del campionato. Solo il Verona presenta un calendario teoricamente più complicato.

Il quadro è simile anche nella seconda analisi, che prende in considerazione il valore complessivo delle rose degli avversari. Anche in questo caso il Bologna è penultimo, con squadre che complessivamente valgono 313 milioni di euro.

Attenzione alle piccole

Un dato che trova conferma guardando alle partite che attendono i rossoblù da qui alla fine del campionato. Il Bologna, dopo la partita di questa sera contro la Roma in Europa League, ripartirà dalla trasferta a Sassuolo, prima della sfida casalinga con la Lazio. Nel mese di aprile arriveranno poi le gare con Cremonese e Lecce, oltre agli scontri con Juventus e Roma. Attenzione però alle partite apparentemente più abbordabili: lo dimostra la recente sconfitta interna contro l’Hellas Verona, un 1-2 che ha ricordato quanto, nella corsa ai punti, le sfide con le squadre di bassa classifica possano diventare le più insidiose.

Bologna, finale di fuoco con uno spiraglio d’Europa

Il finale di stagione sarà ancora più impegnativo: dopo il match interno con il Cagliari, i rossoblù affronteranno in sequenza Napoli, Atalanta e Inter nell’ultima giornata.

Un percorso complicato, dunque, proprio mentre il Bologna si trova all’ottavo posto con 39 punti e resta – matematicamente – in corsa per un piazzamento europeo. Il calendario, però, non è dei più favorevoli e si scontra con una dura realtà: nelle ultime giornate i rossoblù affronteranno diverse squadre di vertice e servirà un finale di stagione di alto livello per restare in scia.

