Verso l’euroderby: Roma, torna un titolarissimo ma è emergenza attacco

«Davanti siamo certamente in emergenza», le parole di Gian Piero Gasperini alla conferenza stampa prima dell’euroderby tra Bologna e Roma in programma oggi alle 18:45. Sì perché nel reparto più avanzato sono diversi i nomi degli indisponibili per i Giallorossi. Out, tra gli altri, sia Soulè che Dybala. La Roma ritrova però Hermoso in difesa, un reparto che non vedrà in campo stasera il capitano Mancini squalificato. Ecco il punto sugli indisponibili della Roma e il probabile undici titolare che il Bologna dovrà affrontare.

Roma: gli attaccanti indisponibili

La Roma non ritrova le sue stelle argentine per l’euroderby con il Bologna: Soulè e Dybala rimangono indisponibili. Matias Soulè –come vi avevamo anticipato una settimana fa– era in forte dubbio e alla fine non è riuscito a recuperare. La pubalgia che lo tiene fermo da circa metà febbraio si è rivelata più complessa da superare del previsto. Le sue condizioni vengono valutate giorno per giorno. Potrebbe tornare a disposizione di Gasperini per la partita di ritorno con il Bologna.

Anche Paulo Dybala è fermo ai box per infortunio al menisco che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Lo stop sarà lungo, quindi la Joya non ci sarà stasera al Dall’Ara e nemmeno nella partita di ritorno tra Bologna e Roma all’Olimpico. I nomi dei due argentini si aggiungono a quelli dei due centravanti Dovbyk e Ferguson, fermi entrambi per infortunio da gennaio. Questo fa dire a Gasperini: «Noi in attacco siamo in emergenza da tempo».

La probabile formazione giallorossa: torna un titolarissimo

La Roma ritrova un titolarissimo: Mario Hermoso. Fermo per un problema all’anca, torna tra i convocati proprio per la sfida con il Bologna. Il difensore spagnolo però non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, visti i pochi allenamenti con la squadra. Come ha spiegato Gasperini, potrebbe partire titolare per poi essere sostituito o subentrare a gara in corso. In difesa, assente stasera contro il Bologna anche Gianluca Mancini che deve scontare la squalifica per l’espulsione rimediata contro il Panathinaikos nell’ultima partita dei Giallorossi in Europa League.

Allora, tra indisponibili e rientri, quale Roma si troverà ad affrontare il Bologna? Davanti a Svilar nella difesa a tre Hermoso dovrebbe essere affiancato da Ghilardi e Ndicka. Sugli esterni Celik e Wesley, in mediana Pisilli e Kone. Vista l’emergenza in attacco, ci saranno Zaragoza e Cristante sulla trequarti a sostegno di Malen prima punta.

