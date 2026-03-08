LIVE – Bologna-Verona: gli scaligeri passano al Dall’Ara 1-2

Prima di concentrarsi sull’Europa League, centrare il sesto successo di fila è l’obiettivo domenicale del Bologna che dopo i tre punti riportati a casa da Pisa, non può permettersi di fallire al Dall’Ara contro l’Hellas Verona, altro fanalino di coda del campionato.

Secondo tempo

96′ – Niente da fare per il Bologna, il Verona passa al Dall’Ara 1-2.

94′ – Ultimo cambio Hellas: Al Mustrati per Orban.

93′ – Ancora Castro, questa volta imbeccato al bacio da Bernardeschi ma impatto impreciso.

92′ – Traversone per la testa di Castro, palla a lato.

90′ – Sei minuti di recupero.

89′ – Punizione calciata da Bernardeschi, alta di poco.

85′ – Scambio in contropiede tra Orban e il neo entrato Sarr che a tu per tu con Skorupski non sbaglia ma Mucera è richiamato al Var per un precedente fallo su Dominguez, rete annullata e punizione per i rossoblù.

83′ – Italiano aumenta l’offensività inserendo Pobega per Vitik.

82′ – Nelle fila ospiti fuori Oyekoge e Bowie dentro Valentini e Sarr.

77′ – Tentativo dai Odgaard da fuori, Montipò ci mette i guanti e devia.

76′ – Nuova doppia mossa di Italiano: Lykogisnnis e Dominguez rilevano Zortea e Rowe.

74′ – Primo cambio per il Verona: Suslov per Harroui.

65′ – Doppio cambio nel Bologna: Bernardeschi e Sohm per Orsolini e Ferguson che cede la fascia da capitano a Moro.

57′ – Blackout Bologna, gli ospiti raddoppiano. Azione velocissima di Harroui che va via sulla sinitra serve Orban che a sua volta pesca l’inserimento di area Bowie, è 1-2.

53′ – Reazione Hellas Verona, colpo da biliardo di Frese che dal limite infila con un rasoterra. 1-1 al Dall’Ara.

49′ GOL DEL BOLOGNA!!! Rowe sulla trequarti resiste agli attacchi avversari, serve Ordgaard da questi a Zortea che rimette al ventro per lo stesso Rowe che di prima infila Montipò e fissa l’1-0.

47′ – Occasionissima Bologna: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Orsolini riceve dal limite e val al tiro al volo. Palo esterno!

46′ – Si riparte dagli stessi ventidue.

Primo tempo

47′ – Duplice fischio, si torna negli spogliatoio sullo 0-0.

45′ – Due minuti di recupero.

44′ – Colpo di testa di Bowie, appena alto.

41′ – Fallaccio di Harroui che stende Rowe in corsa, ammonizione inevitabile.

40′ – Giallo a Ferguson, interviene in scivolata scomposto su Bradaric.

37′ – Rossoblù nuovamente offensivi: apertura di Moro per Orsolini che punta l’uomo al limite poi scarica a Zortea che tenta la rasoiata a fil di palo

30′ – Hellas ancora pericoloso: traversone basso dalla destra di Orban per Bowie che, però, svirgola all’impatto.

25′ – Brivido per il Bologna. Lancio in profondità sui piedi di Orban che entra in area di rigore e va alla conclusione, Skorupski si distende e devia in angolo

16′ – Ammonito Bowie per condotta fallosa.

14′ – Altra rete sfiorata, ancora da Castro questa volta servito da Rowe in area ma scivola sul pallone.

11′ – Occasione Bologna! Castro dal limite prova la magia a giro, pallone a sfiorare l’incrocio.

9′ – Risponde il Bologna: traversone di Rowe dalla sinistra, Castro manca l’aggancio a pochi metri dalla porta.

8′ – Tentativo da fuori area di Orban, alta sopra la traversa.

5′ – Partita fallosa. Gomitata a Lucumì, costretto ad uscire dal campo per qualche istante.

1′ – Tasto play: comincia Bologna-Hellas Verona.

Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea (dal 76′ Lykogiannis), Vitik (dall’83’ Pobega), Lucumì, Joao Mario; Ferguson (dal 65′ Sohm), Moro; Orsolini (dal 65′ Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 76′ Dominguez); Castro. All.Italiano. A disp: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, De Silvestri; Dallinga, Cambiaghi.

Verona (3-5-2-): Montipò; Edmundsson, Oyekoge (dall’82’ Valentini), Nelsson; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui (dal 74′ Suslov), Frese; Bowie (dall’82’ Sarr), Orban (dal 94′ Al Mustrati). All.Sammarco. A disp: Perilli, Toniolo, Niasse, Cham, Belghali, Isaac, Mosquera.

Arbitro: Mucera (di Palermo)

Reti: 49′ Rowe (B), 55′ Frese (V), 57′ Bowie (V)

Ammoniti: Bowie (V), Ferguson (B), Harroui (V)

Espulsi: –

