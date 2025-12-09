Bologna, Casale ancora ko: l’esito degli esami e i tempi di recupero

L’Olimpico è ancora foriero di cattive notizie per Nicolò Casale e il Bologna. Il difensore rossoblù, nella serata di domenica, è andato ancora ko per un problema muscolare. L’ex Lazio è uscito dal campo nel primo tempo al minuto 39 lasciando spazio a Lorenzo De Silvestri.

Un problema muscolare a cui non è nuovo il difensore veronese che, in questa stagione, aveva già dovuto arrendersi durante il primo tempo di Roma-Bologna alla prima giornata di campionato. Un evento che si è ripetuto anche domenica e che lascia i rossoblù senza ben due difensori per almeno un paio di settimane in attesa del rientro di Martin Vitik.

Le condizioni di Casale

A quarantotto ore circa dall’infortunio, il difensore centrale si è sottoposto agli esami di rito che hanno evidenziato un infortunio. Nicolò Casale, nel corso di Lazio-Bologna, ha riportato la lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Lo stesso infortunio che il difensore aveva riportato nel mese di agosto, durante la sfida contro la Roma, ma sulla coscia destra.

I tempi di recupero

Per questo motivo, come ad agosto, il Bologna comunicato che i tempi di recupero per la lesione del bicipite femorale di Casale sono di circa 3-4 settimane. Una tempistica che non permetterà certamente al centrale di essere disponibile per Italiano e il suo staff nelle prossime sfide, comprese quella (o quelle) di Supercoppa Italiana prima di Natale in Arabia Saudita.

Casale, una lunga lista di infortuni

Quello di Casale è il secondo problema muscolare della stagione, l’ennesimo delle ultime ultime due stagioni e mezza. Il difensore è arrivato dalla Lazio nell’estate del 2024 in condizione precaria per una serie di problemi fisici avuti nell’annata precedente.

Pur non avendo saltato molte partite da quando veste la maglia rossoblù, Casale al Bologna è passato da diversi infortuni. E spesso è stato acciaccato, non potendo dare garanzie fisiche adeguate. Anche per questo è finito presto all’ultimo posto delle gerarchie di Vincenzo Italiano, superato immediatamente dai neo arrivati Vitik e Heggem.

