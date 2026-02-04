Bologna, Casini: «Quello che vedo è troppo brutto, ma il futuro rimane sempre Rossoblù»

Il Bologna, come ben sappiamo, ha più di un tifoso illustre, soprattutto tra chi, in questa città, ci è nato e vissuto, da sempre. Uno di questi, e anche questo è risaputo, è Pier Ferdinando Casini. Il Senatore della Repubblica Italiana ha commentato, in un’intervista a InCronaca – testata del Master in Giornalismo dell’Università di Bologna – l’attuale momento della squadra di Vincenzo Italiano, tra risultati in campo e il calciomercato appena concluso.

Bologna, le parole di Pier Ferdinando Casini a InCronaca

“Il calcio è come la religione. Ci sono misteri gloriosi e misteri dolorosi, ma sempre misteri sono”. Con una citazione a uno dei suoi alleati prima e rivali poi, Silvio Berlusconi, Pier Ferdinando Casini, attuale Senatore della Repubblica, inizia a parlare del suo Bologna: «Il Bologna è nel pieno di un mistero molto doloroso». Un mistero per la quale lo stesso Casini sembra non vedere indizi sul come risolverlo: «Quello che vedo è troppo brutto per essere vero. Ieri sera col Milan per esempio, la questione non è tanto aver perso contro una squadra molto forte, quello lo avevo messo in conto. Ma non fare un tiro in porta? Inconcepibile. E se loro anziché 3 gol ne avessero fatti 5 non avrebbero rubato nulla».

Indizi che, alle volte, potrebbero risolvere problemi. Problemi che, allo stato attuale delle cose, sembra avere la retroguardia Rossoblù, ma non è la sola, come citato dall’ex-Presidente della Camera dei Deputati: «Il problema della difesa è enorme, ma anche nel resto dei reparti non è che siano messi bene. Ogni volta che gli avversari alzano un po’ il ritmo la squadra non ci sta dietro. Sicuramente giocano un ruolo gli infortuni e le tre competizioni fra campionato, coppa e Europa, per cui forse ancora non si è attrezzati».

Fiducia e futuro: due parole che uniscono calcio e politica

Lunedì sera si è conclusa ufficialmente la sessione di calciomercato invernale. Una sessione che ha portato il Bologna a fare più di un movimento, sia in entrata e sia in uscita. Movimenti che hanno destato opinioni diverse e contrarie, ma che non hanno lasciato deluso un tifoso come Casini, seppur in un momento come questo: «Credo che si sia fatto quello che si poteva. Non c’erano voragini nella rosa da colmare e non è stato ceduto nessuno di fondamentale. Le carte in regola per fare bene ci sono, è la stessa formazione che dopo dodici giornate era quinta insieme alle capolista».

Anche se la politica, come è giusto che sia, non è minimamente stata citata, il Senatore Casini utilizza un termine ben noto nel suo ambiente: fiducia. Quella che lui stesso ripone ancora e senza alcun dubbio in Vincenzo Italiano e la società: «Ho fiducia sia in lui che nella società, hanno fatto bene, anzi benissimo, in passato e lo faranno ancora. Si è semplicemente rotto qualcosa e ci sono ricadute anche a livello psicologico. Non lo sa nessuno cosa, neanche loro. Quando cercando di trovare spiegazioni se ne escono con cose che sarebbe veramente meglio stare zitti, come la “mancanza di attenzione”».

La chiosa finale, seppur il momento attuale sia nero, è rivolta al futuro, altro termine che lega la sua passione, il calcio, al suo lavoro, la politica. Il futuro che attende il suo Bologna, un futuro che per il Casini tifoso, rimane sempre lo stesso: «Il futuro è sempre e comunque rossoblù. I tifosi veri non piangono, combattono. Ci sarà una resurrezione, non ho dubbi, occhio solo che non arrivi troppo tardi quando si potrebbe già essere stati risucchiati nella metà bassa della classifica. Un posto a cui il Bologna non appartiene».

Fonte – Michelangelo Ballardini, InCronaca (Testata del Master in Giornalismo – MaGiBo)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook