Bologna verso il Celta Vigo: in costruzione le scelte di Italiano (Il Resto del Carlino)

A Casteldebole è giorno di scelte: alle 11 il Bologna di Italiano si ritrova in allenamento con la testa già proiettata alla sfida contro il Celta Vigo. Le certezze non mancano, ma è necessario – e pare anche l’intento del tecnico rossoblù – dosare ogni dettaglio con precisione, rimandando la decisione sull’undici titolare soltanto a ridosso del match.

Difesa e centrocampo: la cerniera del Bologna contro il Celta Vigo

In difesa resta aperto il rebus dei centrali, ma sulle corsie laterali le gerarchie sembrano più stabili: Holm e Lykogiannis viaggiano verso una maglia da titolare, forti delle sensazioni positive lasciate nelle ultime prestazioni. La mediana ruota attorno a una certezza: Lewis Ferguson. Lo scozzese, tenuto a riposo nella gara con la Lazio, è pronto a riprendersi in mano il cuore del centrocampo. Accanto a lui è sfida vera: Moro e Pobega avanzano alla stessa velocità, senza, attualmente, un vero favorito.

Attacco, dubbi e soluzioni: Dallinga favorito per il ruolo di centravanti

Il reparto offensivo è quello che offre più spunti di riflessione. Orsolini proverà a stringere i denti per esserci, ma le alternative non mancano: Bernardeschi e Rowe scalpitano e sono opzioni credibili, soprattutto al Cambiaghi visto all’Olimpico. Tra le linee, il ballottaggio pende leggermente verso Fabbian, soprattutto per quel ruolo di supporto alla prima punta che ormai vede Jens Odgaard più defilato.

Davanti, infine, prende quota l’idea Dallinga. L’olandese parte con un leggero vantaggio su Castro nella corsa alla maglia da centravanti. È una scelta che potrebbe indirizzare l’atteggiamento offensivo della squadra: più manovra e attacco della profondità, rispetto a una soluzione più fisica e di rottura.

Fonte: Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook