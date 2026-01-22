Bologna-Celtic (2-2), Dallinga: «Voglio essere il centravanti del Bologna in tutte le competizioni»

Al Dall’Ara il Bologna esce dall’incubo e si prende un pareggio che, per come si era messa, vale quasi come una vittoria. Sotto di due gol nonostante il Celtic in dieci, i rossoblù reagiscono con pazienza — e con quell’orgoglio che è giusto far riaffiorare — fino a rimetterla in piedi nella ripresa. Nel cuore della rimonta c’è Thijs Dallinga: il suo colpo di testa riapre la partita e accende la squadra, prima del capolavoro di Rowe per il 2-2. A fine gara l’olandese ha raccontato le sue sensazioni, con la lucidità di chi sa che, in rossoblù, può dare ancora e molto di più.

Le parole di Thijs Dallinga post Bologna-Celtic

Sai un centravanti da Europa. Oggi è stato un gol importante che ha aperto il recupero. Ma intento, ti stai ritrovando, ti senti il centravanti da Europa del Bologna?

«Non lo so, io voglio essere l’attaccante in tutte le competizioni, non solo in Europa. È vero che finora ho fatto più gol in Europa League che in Serie A, ma voglio continuare a fare gol in tutte le competizioni che disputiamo, perché abbiamo bisogno di fare gol per raggiungere i nostri obiettivi».

Le prestazioni di Dallinga in Europa League

Le parole di Dallinga vanno dritte al punto e, numeri alla mano, immortalano la sua stagione: in Europa League sta incidendo più che in campionato. Tre gol e un assist nel torneo continentale lo hanno messo al centro del percorso rossoblù, spesso con reti che hanno cambiato l’andamento e il risultato delle partite, alzando anche l’entusiasmo dell’intero gruppo. In Serie A, invece, il bilancio è decisamente più basso, considerando che si tratta di un centravanti: un gol e tre assist, troppo poco per chi vive di finalizzazione. Ecco perché il suo “voglio essere l’attaccante in tutte le competizioni” suona come una promessa ma anche come un’esigenza. Quella di trasformare l’efficacia europea in continuità da campionato. Il Bologna, per continuare la sua crescita, ha bisogno di un Dallinga completo, non a intermittenza. Riusciranno, proprio quelle notti europee, a fare da trampolino per sbloccarsi definitivamente anche in campionato? Lo scopriremo in questa seconda parte di stagione, o magari anche alla fine di questo calciomercato invernale…

