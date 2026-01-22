Bologna-Celtic, Rowe: «Felice per il gol, ma dovevamo essere più cinici»

Un pareggio rocambolesco, un 2-2 che muove la classifica di Europa League ma lascia qualche rimpianto per la gestione della superiorità numerica. Tra i protagonisti assoluti di Bologna-Celtic c’è Jonathan Rowe, autore di una rete pregevole dalla distanza che ha fissato il risultato finale.

Analizzando la prestazione dell’esterno inglese, emerge la consapevolezza di una squadra che sta cercando continuità tra alti e bassi. Intervistato a caldo dai microfoni di Sky Sport 24 da Marco Nosotti, il numero 11 rossoblù ha raccontato la genesi del suo gol e le difficoltà incontrate contro gli scozzesi rimasti in dieci uomini.

Rowe dopo Bologna-Celtic: «Il goal? Mi sono detto: “Perchè non provarci?”»

La partita è cambiata tatticamente dopo l’espulsione tra le fila degli ospiti, costringendo il Bologna a forzare un muro difensivo basso e compatto.

Rowe non ha nascosto che sarebbe servito qualcosa in più negli ultimi metri: «Quando sono rimasti in 10 con il cartellino rosso si sono messi dietro molto chiusi. Quando ci sono situazioni del genere devi essere cinico e concreto nelle occasioni che crei. Nel primo tempo non lo siamo stati, mentre nel secondo siamo stati più bravi».

Sulla prodezza personale che ha gonfiato la rete, l’inglese ha spiegato l’istinto del momento: «Mi sono detto: “Se trovo un po’ di spazio perché non provare a tirare da fuori?”. Sono contento che la palla sia andata dentro».

La richiesta di Italiano: «Fiducia e duelli»

Non solo campo, ma anche un retroscena sulle richieste tattiche e mentali di Vincenzo Italiano. In un periodo non semplicissimo per i risultati, il tecnico ha chiesto alla squadra di ritrovare leggerezza e forza mentale.

Rowe dopo Bologna-Celtic, ha raccontato le richieste dell’allenatore: «Il Mister ci ha detto di andare in campo ed esprimere noi stessi, di essere forti nei duelli e giocare con fiducia. Nel recente passato abbiamo avuto parecchi alti e bassi, quindi è fondamentale prendere ora le cose positive di questa partita e correggere le cose meno buone andando avanti».

Un punto che dà morale, dunque, con la consapevolezza che per passare il turno in Europa servirà limare quei dettagli che stasera hanno impedito la vittoria piena.

