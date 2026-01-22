LIVE – Europa League, Bologna-Celtic 0-2: gli scozzesi raddoppiano con Trusty su corner

L’Europa League torna con la settima giornata della fase campionato: oggi nel tardo pomeriggio il Bologna di Vincenzo Italiano sfida il Celtic allo Stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio alle 18:45. I rossoblù sono tredicesimi in classifica con 11 punti, corrispondenti a una sconfitta, due pareggi e tre vittorie (tra cui l’1-2 intascato contro il Celta Vigo nell’ultimo turno). Per ipotecare un posto nei play-off (e per risollevarsi da alcuni risultati negativi in Serie A), i felsinei dovranno dunque mirare alla vittoria contro gli scozzesi di Glasgow. Con 7 punti, gli uomini di Martin O’Neill occupano invece il 24esimo posto (l’ultimo utile per accedere ai play-off).

La partita

39′ – RADDOPPIO CELTIC: 0-2! Nonostante l’inferiorità numerica, gli scozzesi raddoppiano: sugli sviluppi di un corner Trusty ci mette il piede. Skorupski respinge ma ormai la palla è entrata: gli ospiti passano sul doppio vantaggio.

33′ – Celtic in dieci! Hatate abbatte fallosamente Miranda, è il secondo fallo dopo quello su Ferguson. Il direttore di gara non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso per l’autore dello 0-1 scozzese.

31′ – Bologna nuovamente pericoloso: Zortea recupera un pallone e serve Ferguson, che a sua volta mette in mezzo per Dallinga. La punta rossoblù, però, viene anticipata.

26′ – Gli uomini di Italiano pressano gli avversari nella propria metà campo.

19′ – Adesso è il Bologna ad assaltare la porta biancoverde: prima Dallinga si fa murare, poi Rowe va alla conclusione dopo una bella azione personale. La difesa avversaria, però, è attenta.

17′ – Ottima chance per Dallinga, che però si allunga troppo la sfera. Capitan McGregor spedisce in corner con un intervento in scivolata.

15′ – Dopo un avvio brillante il Celtic addormenta la partita. Il Bologna cerca di costruire con Rowe, che dribbla e serve Zortea. Schmeichel blocca senza problemi.

5′ – VANTAGGIO CELTIC: 0-1! Grosso pasticcio di Lukasz Skorupski, che sbaglia un passaggio e spedisce il pallone direttamente tra i piedi di Maeda. Il numero 38 biancoverde serve Hatate, che a porta vuota deve solo appoggiare la sfera in rete. Ospiti avanti dopo 5 minuti di gioco.

3′ – Primo squillo dei padroni di casa: Benja Dominguez salta un avversario e tenta il cross. Non ci arriva nessuno.

1′ – Al Dall’Ara inizia il match tra i rossoblù (con la classica divisa per le partite casalinghe) e la compagine scozzese (in maglia bianca e calzoncini verdi).

Le formazioni ufficiali e il tabellino di Bologna-Celtic

Marcatori: 5′ Hatate (C), 39′ Trusty (C).

Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Ferguson, Moro, Pobega; Rowe, Dallinga, Dominguez. All. Vincenzo Italiano.

Celtic (4-3-3): Schmeichel; Donovan, Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Hatate, Engels; Yang, Maeda, Tounekti. All. Martin O’Neill.

Arbitro: Vassilis Fotias (Grecia).

