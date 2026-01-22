Bologna-Celtic 2-2 : Orsolini «Ci abbiamo provato in tutti modi, sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi»

Ad un primo tempo da incubo, risponde un secondo tempo di reazione da grande squadra: Bologna Celtic termina 2-2. Un’occasione sprecata da un lato, ma una partita che, per quanto tragica si era messa, ha regalato di nuovo al Dall’Ara un Bologna combattivo. I Rossoblù, favoriti anche dal vantaggio numerico, hanno infatti messo alle strette gli scozzesi per gran parte della partita, non riuscendo a ribaltare completamente il risultato a causa di alcune parate fondamentali di Schmeichel e ad una grande dose di sfortuna.

Bologna-Celtic: il commento di Riccardo Orsolini

Assente dagli undici titolari a causa di un’influenza che lo aveva colpito nella giornata di ieri, nella ripresa anche Riccardo Orsolini ha provato insieme ai compagni a ribaltare il risultato. Una vittoria che al Dall’Ara manca da quasi due mesi, ed un periodo che Orso ha provato a spiegare così ai microfoni di Sky Sport.

C’è un po’ di delusione?

«Al di là dell’influenza c’è un po’ di amaro in bocca per come è finita la partita, per la grande rimonta che abbiamo fatto. Per aver quasi assaggiato i 3 punti, che erano molto importanti questa sera. Ma c’è anche la grande prova di carattere, la grande reazione della squadra, che sotto il doppio svantaggio si è ritrovata comunque ad attaccare per gran parte della partita. Li abbiamo schiacciati lì, li abbiamo messi nella loro area di rigore e comunque abbiamo macinato gioco ed occasioni da gol. Ci abbiamo provato in tutti i modi, è andata così, ma voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi.»

Cosa vi siete detti nello spogliatoio?

«Purtroppo ultimamente ci capita spesso di partire con un gol di svantaggio. Quello che non è mai mancato è stata la calma, la voglia di riprendere il gioco e di macinare le nostre azioni come abbiamo sempre fatto. Non è un gol che ci taglia le gambe. Addirittura poi stasera quando siamo andati sotto di doppio svantaggio su un corner, dove noi stasera ne battiamo 18, loro al primo ci fanno gol. È una situazione che ci poteva spezzare ancora di più le gambe, ma invece siamo stati bravi e lucidi e li abbiamo messi lì.»

C’è un perchè al fatto che in Europa avete fatto meglio fuori casa che in casa?

«L’anno scorso e all’inizio di quest’anno il Dall’Ara era un po’ la nostra arma in più, dove chi veniva faceva fatica. Eppure quest’anno stiamo facendo i risultati migliori fuori. È chiaro che dobbiamo ritrovare questa serenità davanti al nostro pubblico che ci sostiene sempre, e magari affilando un paio di partite di fila vincendo in casa magari ritroveremo quel rullino di marcia che ci è mancato. Sul fatto che stiamo facendo meglio fuori che in casa, spero sia solo una casualità e lavoreremo per cercare di ritornare competitivi al Dall’Ara.»

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook