Allerta diffidati a centrocampo

Il Bologna sta attraversando un periodo delicato e ogni dettaglio può fare la differenza, soprattutto a centrocampo. In un momento in cui la squadra fatica a trovare continuità, due elementi fondamentali sono in bilico per una possibile squalifica in campionato: Remo Freuler e Lewis Ferguson.

Centrocampo in bilico

Freuler e Ferguson sono entrambi diffidati, il che vuol dire che la prossima ammonizione in campionato scatterà la sospensione automatica per squalifica. Questo obbliga i due centrocampisti a dosare al massimo aggressività e decisione nei contrasti, sapendo che un cartellino in più potrebbe costare caro proprio quando la squadra ha bisogno di loro.

Alternative a centrocampo

La possibile assenza di Freuler e Ferguson complicherebbe inevitabilmente le scelte di Vincenzo Italiano. Sebbene alternative come Moro, Pobega e Sohm siano disponibili, perdere due figure di esperienza a centrocampo potrebbe costringere l’allenatore a stravolgere un equilibrio già fragile. In una fase tanto delicata, è lecito chiedersi se le rotazioni possano davvero sopperire alla mancanza di carattere e leadership.

Ammonizioni: tra stagioni a confronto

Per capire meglio il contesto disciplinare complessivo del Bologna negli ultimi anni, è utile guardare ai dati sulle ammonizioni delle ultime tre stagioni di Serie A:

2023-24 : il Bologna ha chiuso il campionato con 86 cartellini complessivi , ma questo dato va letto insieme a un altro elemento fondamentale. I rossoblù si sono infatti posizionati all’ ottavo posto nella classifica della sportività , risultando tra le squadre più corrette della Serie A. Un piazzamento che testimonia una gestione disciplinare complessivamente equilibrata nel corso della stagione, nonostante l’intensità delle gare affrontate.

: il Bologna ha chiuso il campionato con , ma questo dato va letto insieme a un altro elemento fondamentale. I rossoblù si sono infatti posizionati all’ , risultando tra le squadre più corrette della Serie A. Un piazzamento che testimonia una gestione disciplinare complessivamente equilibrata nel corso della stagione, nonostante l’intensità delle gare affrontate. 2024-25 : nella stagione successiva il Bologna ha ridotto il numero totale di sanzioni, chiudendo l’annata con 77 cartellini . Anche in questo caso, il dato trova riscontro nella nona posizione nella classifica di sportività , che conferma una continuità sul piano disciplinare. La squadra si è mantenuta nella parte medio-alta della graduatoria fair play, mostrando una certa attenzione nella gestione dei falli e delle situazioni di rischio.

: nella stagione successiva il Bologna ha ridotto il numero totale di sanzioni, chiudendo l’annata con . Anche in questo caso, il dato trova riscontro nella , che conferma una continuità sul piano disciplinare. La squadra si è mantenuta nella parte medio-alta della graduatoria fair play, mostrando una certa attenzione nella gestione dei falli e delle situazioni di rischio. 2025-26: nella stagione attualmente in corso, e con il campionato ancora da completare, il Bologna ha già accumulato 63 cartellini. A rendere il dato più significativo è il posizionamento nella classifica di sportività, dove i rossoblù occupano attualmente la diciottesima posizione (insieme al Como), rientrando quindi tra le squadre più fallose del campionato. Un cambio di tendenza evidente rispetto alle due stagioni precedenti, che rende ancora più delicata la gestione dei diffidati, come Ferguson e Freuler, in questa fase della stagione.

Attenzione massima come priorità

In un momento in cui ogni dettaglio può incidere sull’andamento stagionale, evitare cartellini inutili diventa un imperativo tattico e mentale. Freuler e Ferguson dovranno farsi trovare pronti non solo tecnicamente, ma anche sotto il profilo disciplinare: una leggerezza potrebbe costare una squalifica e, con essa, un perdita importante per il Bologna proprio quando servono qualità e leadership in campo.

Fonte: Stadio, Davide Centonze

