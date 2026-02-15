Bologna, cercasi riscatto a Torino (Corriere di Bologna)

15 gennaio 2026. Esattamente un mese fa è arrivata l’ultima vittoria in Serie A del Bologna di Italiano. Nel mentre, sono arrivate quattro sconfitte: Fiorentina, Genoa, Milan e Parma – in ordine cronologico. L’unica gioia per i rossoblù riguarda il successo rotondo per 0-3 in Serbia contro il Maccabi Tel Aviv. A Torino, l’obiettivo del Bologna sarà tornare alla vittoria e riscattare un periodo negativo dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni offerte da Orsolini e compagni.

Torino-Bologna, difesa da reinventare

In vista della 25ª giornata di Serie A, Italiano dovrà fare a meno di Lykogiannis, De Silvestri ed Heggem. Quest’ultimo non ha ancora recuperato dall’affaticamento muscolare rimediato contro il Milan, per cui non verrà rischiato dal tecnico rossoblù. Anche Lucumí è ancora alla ricerca della migliore condizione, visto il leggero sovraccarico che lo ha costretto a uscire anzitempo contro la Lazio. Tuttavia, il suo nome rientra tra gli schierabili al centro della difesa insieme a Casale, Helland e Vitik.

Per quanto riguarda gli estremi della linea difensiva, Miranda rimane il candidato principale per ricoprire il ruolo di terzino sinistro. Lo spagnolo, però, va preservato, soprattutto in vista dei playoff di Europa League. Sulla destra, invece, saranno Joao Mario e Zortea a giocarsi la maglia da titolare.

I ballottaggi

Con Pobega squalificato, non si esclude una maglia da titolare per Sohm. Italiano potrebbe dare continuità all’ottimo periodo di forma di Bernardeschi e Rowe. Nel ruolo di riferimento offensivo, invece, Castro potrebbe rifiatare in favore di Dallinga. Tanti ballottaggi. Un turnover quasi “forzato” dal prossimo impegno del Bologna: la trasferta in Norvegia contro il Brann. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia e una situazione in classifica condizionata dagli ultimi risultati, l’Europa League rimane l’unica via di accesso alle prossime competizione europee.

Il Bologna, tuttavia, anche senza gli 11 titolari a disposizione, rimane un avversario che il Torino non può sottovalutare. Come ha ricordato Marco Baroni, allenatore granata, in conferenza stampa alla vigilia del match: «Il Bologna è una squadra forte con un allenatore che fa un calcio internazionale. A volte capitano i momenti di difficoltà, più di risultati che di gioco. So cosa metteranno in campo per reagire e servirà una grande prova da parte nostra, dal punto di vista fisico, tecnico e tattico».

Fonte – Alessandro Mossini, Corriere di Bologna

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook