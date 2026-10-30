Bologna, chi è Samuel Mbangula: le origini, la fede e la storia del nuovo protagonista rossoblù

Dalla tripletta di San Siro alle origini di un talento che il Bologna sta imparando a conoscere. Samuel Mbangula si è preso le luci della ribalta nella notte più importante della stagione rossoblù, ma dietro l’exploit contro il Milan c’è una storia fatta di sacrifici, fede e scelte decisive.

L’esterno belga, alla prima da titolare con la nuova maglia, ha trasformato la sua occasione in una prestazione memorabile, diventando uno dei protagonisti assoluti del successo del Bologna.

A raccontare il percorso personale e calcistico del classe 2004 è Massimo Vitali, in un approfondimento pubblicato sul Resto del Carlino, che ripercorre le tappe della crescita del giovane rossoblù, dalla nascita a Bruxelles fino all’approdo sotto le Due Torri. Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda ha infatti origini congolesi, legate alla storia familiare dei suoi genitori, e porta con sé una doppia identità culturale.

Dalle giovanili della Juventus alla consacrazione

Il suo percorso calcistico comincia in Belgio, passando per realtà come Leopold, Brussels, Club Brugge e Anderlecht. Nell’estate del 2020 arriva poi la chiamata della Juventus, che lo inserisce inizialmente nell’Under 17. Dopo la Primavera e l’esperienza con la Next Gen in Serie C, il debutto in prima squadra arriva il 19 agosto 2024 contro il Como, impreziosito immediatamente da un gol.

Un talento che aveva già lasciato il segno anche in occasioni importanti, contro Bologna e Milan in campionato e nella sfida di Champions League contro il PSV. A Torino, Thiago Motta ha rappresentato una figura fondamentale per la sua crescita: lo stesso Mbangula ha riconosciuto al tecnico di avergli cambiato la carriera e la vita.

La fede e una nuova occasione con Palladino

Accanto al calcio c’è anche una dimensione personale molto importante. Mbangula è un cattolico praticante e non nasconde la propria fede, trovando nella preghiera un punto di riferimento quotidiano. Al suo fianco c’è la fidanzata Joana, portoghese, con cui condivide il proprio percorso lontano dal campo.

Dopo la chiamata in Nazionale maggiore da parte di Domenico Tedesco nel novembre 2024, il trasferimento a Bologna ha rappresentato un’altra svolta. Ora, con Raffaele Palladino in panchina, Mbangula sembra pronto a ritagliarsi uno spazio importante. La tripletta di San Siro potrebbe essere soltanto l’inizio di una nuova storia in rossoblù.

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