Bologna chiama le sue ali azzurre: Orso e Cambiaghi, contro il Verona è tempo di fare la differenza

Il Bologna sta pian piano rialzando la testa dopo il periodo buio affrontato degli ultimi mesi. Domenica scorsa è arrivata la quinta vittoria consecutiva a Pisa e ora, per il morale, è importante disputare una grande prestazione contro il Verona davanti al pubblico del Dall’Ara.

I rossoblù hanno ritrovato Skorupski, Castro, Odgaard e Bernardeschi; Lucumí è tornato ad essere la colonna portante della difesa e segnali di crescita sono arrivati da Rowe, Vitik e Joao Mario. Eppure… manca ancora qualcosa o meglio, qualcuno.

Orsolini e Cambiaghi, il Bologna ha bisogno di voi (e anche l’Italia)

Il Bologna sembra aver perso le tracce dei “veri” Orsolini e Cambiaghi: due giocatori che, quando in forma, hanno dimostrato di alzare completamente il livello della squadra. Contro il Verona, Italiano dovrebbe dare ad entrambi un’opportunità dal primo minuto: occasione che i due dovranno cogliere al volo per risalire le gerarchie, oltre che per un ulteriore motivo.

A fine marzo infatti, l’Italia sarà chiamata a scendere in campo contro l’Irlanda del nord per gli spareggi del Mondiale e Gattuso sta monitorando gli azzurri da convocare.

A questo proposito, Bonucci, era presente al Dall’Ara per Bologna-Udinese dove, tuttavia, a mettersi in mostra è stato Federico Bernardeschi, con il popolo rossoblù che in tribuna incitava il collaboratore del ct a riportare il numero 10 in maglia azzurra.

Orsolini in calo, nel mezzo la questione rinnovo

Riccardo Orsolini non bussa sulle telecamere dal 29 gennaio in occasione della gara di Europa League contro il Maccabi, mentre in campionato l’ultimo gol risale al 15 gennaio contro il Verona in trasferta. Si tratta di due sole reti negli ultimi due mesi che, per un giocatore delle sue qualità, sono veramente troppo poche.

Fin dal suo arrivo a Bologna, il numero 7 ha sempre avuto alcuni momenti di calo, questa volta però, il periodo di difficoltà si sta prolungando nel tempo e c’è chi ipotizza che di mezzo possa esserci la questione rinnovo. L’esterno infatti, non ha ancora prolungato il suo accordo con il Bologna, in scadenza nel 2027, e il problema non sembra essere l’ingaggio.

Domenica il Verona, poi la Roma: gli esterni possono dare una grande mano

Anche per Cambiaghi è arrivato il momento di tornare il “motorino” che ha incantato Bologna con la sua tecnica e velocità. Il rossoblù non segna dal 10 gennaio a Como quando, sfortunatamente, si rese protagonista anche per la gomitata a Van der Brempt che ne causò l’espulsione.

Per tornare a volare, la squadra di Italiano ha bisogno anche delle sue ali azzurre: serve che il cambiamento arrivi già questa domenica perché prossima settimana è tempo di Europa League e, contro la Roma di Gasperini, servirà il contributo di tutti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook