Bologna, rinnovo Freuler e Orsolini ancora in stallo: la situazione

Dopo aver rinnovato il contratto di Santiago Castro, Massimo Pessina e Jens Odgaard, il Bologna continua a guardare alla situazione scadenze di contratto. La più impellente è quello che riguarda il prolungamento di Remo Freuler, ma il Bologna si sta muovendo per non arrivare impreparato in estate su Orsolini.

Le trattative per i due rinnovi del centrocampista e dell’esterno offensivo però non hanno avuto aggiornamenti nelle ultime settimane. Perlomeno non positivi. Tra Bologna e Orsolini e tra Bologna e Freuler resta distanza tra domanda e richiesta. Distanze che fanno immaginare, soprattutto per lo svizzero un futuro lontano dalle Due Torri. Nonostante la centralità nel progetto tecnico.

Freuler appetito sul mercato

Il prolungamento più importante, come detto, resta quello di Remo Freuler. Il mediano svizzero è in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. E su di lui inevitabilmente, come già riportato, ci sono gli interessi di diversi club italiani. In primis la Roma e poi la Juventus. I due club per motivi diversi guardano all’elvetico.

E probabilmente pure Remo non è completamente indifferente rispetto alla possibilità di chiudere la parte principale della sua carriera in giallorosso con Gasperini o alla Juve. Freuler d’altronde va per i 34 anni e il prossimo contratto sarà l’ultimo importante della sua lunga carriera.

Su Orsolini, il Bologna rischia

Il 30 giugno 2027, poi, scadrà il contratto di Riccardo Orsolini che ormai è una bandiera rossoblù. Tuttavia, nelle scorse sessioni di calciomercato è stato richiesto da diverse società, anche dalla ricca Saudi Pro League. Motivo per cui la società rossoblù ha fretta di allungare il contratto.

Arrivare all’estate del 2026 con un solo anno di contratto restante, Riccardo Orsolini rischierebbe di diventare ancora di più un obiettivo sensibile sul mercato. Il Bologna, a quel punto, avrebbe poca forza contrattuale per trattare una eventuale cessione dell’esterno ascolano. Tuttavia non ci sono aggiornamenti anche perché i rossoblù hanno fatto un grande sforzo nel 2023 per allungare l’accordo fino al 2027, adeguando l’ingaggio al limite massimo imposto dalla proprietà.

