Bologna chiama, Castaldo risponde: il centravanti sogna il debutto

Quest’oggi alle ore 15 il Bologna affronterà la Cremonese con l’obbligo – come detto da Vincenzo Italiano in conferenza stampa- di fare punti e di rimanere aggrappati all’ottavo posto. Tuttavia, non sarà facile per il tecnico scegliere chi schierare dal primo minuto.

Questo non solo in vista della strategia da utilizzare per giovedì nel quarto di Europa League contro l’Aston Villa, ma anche a causa degli infortuni che continuano a colpire Casteldebole. Italiano dovrà infatti fare a meno di Skorupski, Lykogiannis, Dominguez, Odgaard e Dallinga: una situazione critica soprattutto in attacco, che ha portato alla seconda convocazione in prima squadra di Francesco Castaldo.

Castaldo e l’elogio di Vincenzo Italiano

Il classe 2007 nato a Napoli, ha mostrato le sue qualità offensive sin dalle prime esperienze con le giovanili del Bologna. Castaldo si è infatti sempre fatto trovare pronto nel momento giusto. Un esempio? La rete decisiva nel playout contro l’Empoli lo scorso anno, che ha permesso al Bologna Primavera di rimanere nella massima serie.

A vederlo all’opera quel giorno c’era proprio Vincenzo Italiano che ieri ha parlato così del classe 2007: «Castaldo è un ragazzo interessantissimo. L’anno scorso ai playout eravamo tutti presenti al suo gol: è un ragazzo che possiamo sfruttare. In questi giorni si è allenato con un sorriso smagliante affiancando Castro: ha grande entusiasmo».

Cremonese-Bologna: il giovanissimo attaccante si farà trovare pronto

Ecco allora che per Castaldo si apre una nuova e grandissima opportunità quest’oggi per Cremonese-Bologna. Quest’anno, il diciannovenne ha segnato 6 reti tra Primavera e Under 18 (dove in una sola gara ha fatto tripletta), assieme a 2 assist.

Numeri già superiori a quelli della scorsa stagione, quando mister Rivalta lo chiamò in squadra per sostituire Tommaso Ebone infortunato al crociato. Occasione che, anche in questo caso, Castaldo ha saputo sfruttare alla perfezione con 4 reti e 2 assist in 24 presenze, più il già citato gol decisivo nei playout.

Senza Odgaard e soprattutto senza Dallinga (ancora bloccato dalla tendinite) Italiano non ha avuto dubbi nel richiamare in squadra il giovanissimo attaccante campano. Castaldo, che con la Primavera veste la maglia numero 9, si è allenato in questi giorni con il 9 rossoblù Santi Castro: chissà che la scuola argentina non lo faccia crescere ancora più in fretta.

Fonte: Gianluca Sepe – Il Resto del Carlino

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