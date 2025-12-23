Bologna, bisogna ricaricare le energie

Dopo due sconfitte consecutive in campionato davanti al proprio pubblico, il Bologna deve ritrovare fiducia e punti. L’ultimo impegno dell’anno contro il Sassuolo diventa un’occasione importante per invertire la rotta e prepararsi al mese di gennaio, fitto di impegni tra Serie A ed Europa League.

Ripartenza: ricaricare le batterie

La priorità per Italiano e i suoi è chiara: recuperare energie e concentrazione. Il viaggio di ritorno da Riyadh ha lasciato un po’ di stanchezza, e molti giocatori devono ritrovare la forma, tra infortuni più o meno recenti. La settimana che precede la partita contro il Sassuolo sarà cruciale: gli allenamenti a Casteldebole serviranno a mantenere il ritmo giusto, mentre qualche giorno di pausa in famiglia aiuterà a rientrare in campo con maggiore motivazione. Una combinazione di lavoro e relax, insomma, per chiudere il 2025 con il piede giusto.

Sfida: ricaricare le certezze in casa

Il Bologna arriva alla sfida con il Sassuolo con la necessità di riscattare le ultime prestazioni casalinghe e ritrovare fiducia. I neroverdi hanno pareggiato in trasferta contro il Milan e perso domenica contro il Torino, questo rende la partita apparentemente abbordabile, anche se non bisogna abbassare la guardia. I recenti ko interni contro Cremonese e Juventus hanno fatto vacillare la solidità del Bologna davanti al proprio pubblico: due sconfitte che hanno acceso dei campanelli d’allarme. Come evitare che la storia si ripeta? Italiano dovrà trovare le giuste contromisure per tornare a rendere il Dall’Ara un terreno difficile per chiunque.

Prospettive: guardare avanti con fiducia

La settimana di allenamenti può essere utile anche per giocatori come Immobile, decisivo nella semifinale contro l’Inter, chiamato a migliorare ulteriormente la condizione. Contro il Sassuolo potrebbe arrivare il momento giusto per incidere ancora, prima di un gennaio che sarà intenso: partite contro Inter, Atalanta, Como e Verona, più le sfide in Europa League, richiederanno energia e concentrazione costante. Recuperare le forze ora significa avere più possibilità di affrontare questi impegni con la giusta determinazione.

Il Bologna sa cosa fare: ricaricare, ripartire e tornare a correre. La sfida contro il Sassuolo non è solo un’occasione per vincere, ma un banco di prova per ritrovare fiducia e solidità, preparandosi al difficile inizio del nuovo anno.

