Bologna, mercoledì 24 la ripresa: Bernardeschi sotto i ferri (Il Resto del Carlino)

Da Riad alle Due Torri, ma senza la Supercoppa. Dopo la finale persa contro il Napoli di Conte, per il Bologna è tempo di tornare a pensare alla Serie A: domenica 28 dicembre, alle 18:00, il calcio d’inizio di Bologna-Sassuolo.

Tutti, tranne Bernardeschi. Per l’esterno rossoblù, infatti, dopo essersi sottoposto ai consueti esami strumentali per l’infortunio alla spalla (che hanno evidenziato una «frattura angolata della clavicola sinistra»), è arrivato il giorno dell’operazione. Oggi, martedì 23 dicembre, si metterà sotto i ferri: dopodiché, la situazione verrà monitorata di settimana in settimana in attesa del totale recupero.

Bologna, si attende la ripresa in vista del Sassuolo

Bernardeschi non è l’unico a dover aspettare più di un mese per tornare a correre con i compagni. Anche Remo Freuler dovrà stare ai box per almeno un mese, complice il suo infortunio alla spalla rimediato a Parma.

La prossima sfida del Dall’Ara apre un tour de force che potrebbe indirizzare positivamente il finale di stagione del Bologna. Con il Sassuolo, Italiano è chiamato al riscatto immediato, anche se dovrà farlo senza due pedine importanti – soprattutto Berna che stava trovando continuità. Con ogni probabilità, salteranno entrambi fino a Bologna-Lazio del 4 febbraio, ma non è escluso che lo stop si possa prolungare anche fino alla gara esterna con il Pisa, fissata l’1 marzo.

Fonte – Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook