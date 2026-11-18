I bar, i negozi e i servizi di Bologna hanno deciso di prendere parte al progetto Città Blu, pensata per andare incontro e accogliere al meglio le persone con autismo e altri tipi di neurodivergenze. A parlarne è lo stesso Palazzo d’Accursio, che sul proprio sito web ufficiale approfondisce i dettagli dell’iniziativa.

Bologna Città Blu: il progetto che mira a rendere gli spazi pubblici più accoglienti ed inclusivi nei confronti delle persone con autismo e neurodivergenze

«Vogliamo diffondere una maggiore conoscenza dell’autismo e delle altre neurodivergenze e a promuovere maggiore consapevolezza e azioni concrete per rendere più accessibili gli spazi pubblici e migliorare le relazioni quotidiane – scrive il Comune – Un progetto che coinvolge diversi ambiti della vita cittadina, dagli esercizi commerciali ai servizi sanitari, dalle forze dell’ordine agli spazi di socializzazione, con l’obiettivo di arrivare a 160 Luoghi Città Blu».

Gli esercenti bolognesi potranno partecipare a una serie di incontri al termine dei quali è possibile ricevere un attestato di partecipazione e la vetrofania “Bologna Città Blu – autism friendly”, che identifica i luoghi attenti alle esigenze delle persone con autismo e con altre neurodivergenze e delle loro famiglie.

Parla il capitano rossoblù Lollo De Silvestri: «Questa è una squadra che vale, è sempre rimasto unito e lavora con serenità. Bisogna avere fiducia nel gruppo»

Anche il capitano del Bologna Lorenzo De Silvestri ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione del progetto, promosso dal Comune di Bologna e da ANGSA Bologna con la collaborazione dell’Ausl, del Policlinico Sant’Orsola, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e della rete delle Case di Quartiere e con la partecipazione delle associazioni e cooperative sociali aderenti al Tavolo Città Blu della Consulta comunale sulla disabilità.

Ai margini dell’evento, il capitano rossoblù ha parlato ai microfoni di Nettuno Bologna Uno. «Nel calcio c’è poco equilibrio. Chi fa l’atleta da tanti anni come me sa che nello sport ci vuole pazienza, ci vuole equilibrio di giudizi, bisogna credere in quello che si fa. Questo gruppo ha dimostrato negli anni di essere in grado di raggiungere dei livelli incredibili. Nello sport si può vincere e perdere, per un periodo abbiamo avuto mancanza di risultati ma il gruppo è sempre rimasto unito e lo è tuttora».

Il Sindaco, però, sottolinea come la squadra debba rimanere concentrata sui propri obiettivi, soprattutto ora che ha preso il ritmo e ha ricominciato a volare. «Ultimamente abbiamo inanellato una serie di risultati però il gruppo deve rimanere umile e deve continuare a lavorare tutti i giorni a Casteldebole con serenità, divertendosi e con voglia di fare. C’è da avere fiducia nei momenti difficili perché questo è un gruppo che vale, l’ho sempre detto perché l’ho visto nascere».

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